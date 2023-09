Im Jahr 1991 hielt die Philips CD-i (Compact Disc-Interactive) Einzug in die Spielebranche. Während der CD-i versprach, sowohl CDs als auch Videospiele abzuspielen, liegt seine Berühmtheit in den Spielen, die er anbot. Bemerkenswert ist, dass das Zelda-Franchise zu den Titeln gehörte, die ihren Weg auf diese Plattform fanden, nur um dort auf weitverbreitete Verachtung und Enttäuschung zu stoßen. Im Jahr 2023 wird Seth Fulkerson, bekannt als „Dopply“, Arzette: The Jewel of Faramore veröffentlichen, ein Plattformspiel, das eine Hommage an die skurrilen und oft kritisierten Spiele der CD-i-Ära darstellt.

Arzettes Demo auf der PAX West 2023 zeigte das Engagement und die Liebe zum Detail, die Fulkerson in das Projekt gesteckt hat. Das Spiel fängt die Grafik und Mechanik der originalen CD-i-Zelda-Spiele originalgetreu ein. Fulkerson hat zusammen mit Limited Run, einem Kenner von Retro-Spielen, die handgemalten Hintergründe, detaillierten Sprites und sogar die berüchtigten Zwischensequenzen, die von vielen verachtet wurden, sorgfältig neu gestaltet. Trotz der negativen Wahrnehmung des Ausgangsmaterials sieht Fulkerson Potenzial in den Originalspielen und schätzt deren Mischung aus linearen und nichtlinearen Leveldesigns sowie ihren ausgeprägten visuellen Stil.

Während die Emulation von Retro-Spielen zu einem beliebten Genre geworden ist, sticht Arzette als einer der ersten Versuche hervor, das CD-i-Erlebnis zu emulieren. Fulkerson räumt ein, dass viele Spieler möglicherweise keine Ahnung von den Spielen haben, die Arzette inspiriert haben, glaubt jedoch, dass der handgemalte Action-Plattformer mit seinen charmanten und manchmal kitschigen Zwischensequenzen für jedermann Spaß machen kann. Für diejenigen, die mit dem Quellmaterial vertraut sind, gibt es Easter Eggs und subtile Referenzen, die über das ganze Spiel verteilt sind und für noch mehr Spielspaß sorgen.

Obwohl Fulkerson aus rechtlichen Gründen nicht ausdrücklich auf die Original-Zelda-CD-i-Spiele verweisen kann, lässt er sich von deren Inspiration inspirieren und strebt danach, mit Arzette ein eigenständiges und einzigartiges Erlebnis zu schaffen. Tatsächlich hat einer der ursprünglichen Künstler der CD-i-Zelda-Spiele, Rob Dunlavey, zur Weltkarte und Level-Grafik in Arzette beigetragen und so die Verbindung zwischen den beiden Projekten veranschaulicht.

Was Arzette auszeichnet, ist der ernsthafte Versuch, eine viel geschmähte Gaming-Ära wiederzubeleben. Fulkersons Leidenschaft für unterschätzte Spiele und sein Glaube an deren ungenutztes Potenzial werden in diesem Projekt deutlich. Mit Arzette möchte er zeigen, dass mit Zeit, Ressourcen und gutem Spieldesign selbst „schlechte“ Spiele in etwas Unterhaltsames und Einprägsames verwandelt werden können.

