MediaTek kündigt vor Apple den ersten 3-nm-Flaggschiff-Smartphone-SoC an

MediaTek hat kürzlich die erfolgreiche Entwicklung seines ersten Flaggschiff-Smartphone-System-on-Chip (SoC) unter Verwendung des 3-nm-Klasse-Fertigungsprozesses von TSMC bekannt gegeben. Dieser Erfolg macht MediaTek technisch gesehen zum ersten Unternehmen, das einen 3-nm-SoC herstellt, und übertrifft damit Apple im Rennen. Der kommende Chip basiert auf der N3E-Fertigungstechnologie von TSMC und markiert damit einen der ersten Einsatzbereiche dieses Knotens in der Branche.

Während wir uns in erster Linie auf PC-Hardware konzentrieren, gibt es in der Ankündigung von MediaTek drei wichtige Aspekte zu berücksichtigen. Erstens übertrifft MediaTek Apple beim 3-nm-SoC-Meilenstein, obwohl Apples eigener 3-nm-Chip Berichten zufolge bereits in Massenproduktion ist und mit der iPhone 15-Serie auf den Markt kommen soll. Das Dimensity-Flaggschiff der nächsten Generation von MediaTek im 3-nm-Verfahren wird voraussichtlich im Jahr 2024 auf den Markt kommen.

TSMC bietet zwei Herstellungsprozesse der 3-nm-Klasse an: N3 (N3B) und N3E. N3B verfügt über bis zu 25 EUV-Schichten und unterstützt EUV-Doppelstrukturierung für eine höhere Transistordichte, während N3E bis zu 19 EUV-Schichten nutzt und EUV-Doppelstrukturierung ausschließt. Die Ankündigung von MediaTek weist auf die Verwendung des N3E von TSMC hin, der im Vergleich zum vorherigen N32-Knoten erhebliche Leistungs- (-18 %) und Leistungsverbesserungen (+5 %) bietet.

Obwohl Apple mit N3B eine höhere Transistordichte nutzt, bietet MediaTeks Entscheidung für N3E ein breiteres Prozessfenster und potenziell bessere Erträge, wodurch die Kosten optimiert werden. TSMC beabsichtigt, bis Ende 3 mit N2023E in die Großserienfertigung (HVM) einzusteigen. Es ist erwähnenswert, dass die Offenlegung seines N3E-SoCs durch MediaTek vor anderen, darunter AMD, Nvidia und Qualcomm, ziemlich überraschend ist, da Smartphone-SoC-Entwickler selten produzieren solche Ankündigungen.

Zusätzlich zu diesem Meilenstein hat die strategische Partnerschaft von MediaTek mit Intel Foundry Services (IFS) Aufmerksamkeit erregt. Das Unternehmen hat mit IFS eine Vereinbarung getroffen, um ab 2025 deren fortschrittliche Prozesstechnologien für Kundengeräte zu nutzen. Damit ist MediaTek der einzige große Fabless-Chipentwickler, der diese Vereinbarung öffentlich bekannt gibt. Obwohl MediaTek keine konkreten Ankündigungen zu Tape-Outs mit IFS gemacht hat, wird erwartet, dass sie in den Jahren 20 bis 18 und darüber hinaus die 2024A- und 2025A-Produktionsknoten von Intel und nicht in den Jahren 4 bis 3 die 2023-nm- und 2024-nm-Klassentechnologien von Intel nutzen werden.

