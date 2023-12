NASA-Administrator besucht die Vereinigten Arabischen Emirate, um die Partnerschaft bei der Weltraumforschung zu stärken

Zusammenfassung: Senator Bill Nelson, NASA-Administrator, besuchte das Mohammed Bin Rashid Space Center (MBRSC) in den Vereinigten Arabischen Emiraten, um die Partnerschaft zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und den USA bei der Weltraumforschung zu stärken. Während seines Besuchs nahm Senator Nelson an einer Sitzung mit dem Titel „Weltraum und darüber hinaus: Die Zukunft der Weltraumforschung“ teil, in der er seine Überlegungen zur Betrachtung der Erde aus dem Weltraum teilte. Die Sitzung beinhaltete auch Einblicke von den Astronauten Sultan AlNeyadi und Hazzaa AlMansoori und betonte die verbindende Natur von Weltraummissionen und den faszinierenden Blick auf die Erde von der Internationalen Raumstation aus.

In dem Bemühen, die Zusammenarbeit und die gegenseitigen Bestrebungen zu fördern, unterstreicht der Besuch von Senator Bill Nelson in den Vereinigten Arabischen Emiraten die starke Partnerschaft zwischen den beiden Nationen bei der Weltraumforschung. Die vom MBRSC und dem Museum of the Future organisierte Sitzung bot Senator Nelson eine Plattform, um seine Perspektiven und Erfahrungen aus dem Weltraum auszutauschen.

Als Senator Nelson über den beeindruckenden Blick auf die Erde aus der Raumsonde nachdachte, betonte er, wie wichtig es sei, die gemeinsame Verantwortung als Erdenbürger anzuerkennen. Er betonte den Einfluss, den die Erforschung des Weltraums auf die Zusammenführung von Menschen und die Förderung eines Zusammengehörigkeitsgefühls haben kann.

Auch die Astronauten Sultan AlNeyadi und Hazzaa AlMansoori teilten während der Sitzung ihre Erkenntnisse und unterstrichen damit den verbindenden Charakter von Weltraummissionen. Sie sprachen über die tiefgreifende Erfahrung, die Erde von der Internationalen Raumstation aus zu sehen, und über die Perspektive, die sich daraus auf die globalen Herausforderungen ergibt, denen sich die Menschheit gegenübersieht.

Während des Besuchs betonte Martina Strong, Botschafterin der USA in den Vereinigten Arabischen Emiraten, die tief verwurzelte Freundschaft und robuste Partnerschaft zwischen den beiden Nationen bei der Weltraumforschung. Sie hob die gemeinsamen Anstrengungen hervor, die zu Innovationen und Entdeckungen über nationale Grenzen hinaus geführt haben.

Salem Humaid AlMarri, Generaldirektor des MBRSC, brachte seine Ehre zum Ausdruck, Senator Bill Nelson zu empfangen, und betonte die Bedeutung seines Besuchs für die Stärkung der Weltraumforschungspartnerschaft zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und den USA. Die Zusammenarbeit zwischen MBRSC und der NASA war maßgeblich an der Entwicklung der Zukunft der Weltraumforschung beteiligt und hat Türen zu neuen Grenzen in der wissenschaftlichen Forschung und Entdeckung geöffnet.

Senator Bill Nelson hatte auch Gelegenheit, das MBRSC-Hauptquartier zu besuchen, wo er von Salem Humaid AlMarri begrüßt wurde. Die Tour umfasste Besuche der Bodenstation, der MBRSC-Labors und des Missionskontrollraums, bei denen die fortschrittlichen Fähigkeiten und Technologien vorgestellt wurden, die bei Weltraumoperationen und -erkundungen eingesetzt werden.

Insgesamt diente der Besuch von Senator Bill Nelson in den Vereinigten Arabischen Emiraten dazu, die starke Partnerschaft zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und den USA bei der Weltraumforschung zu stärken und das gemeinsame Engagement für die Zukunft der Weltraumforschung und die Erweiterung der Grenzen des menschlichen Wissens zu unterstreichen.

