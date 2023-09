Der Bürgermeister von Baltimore kündigt Zuschüsse für den Digital Equity Fund an

Heute gab Bürgermeister Brandon M. Scott von Baltimore bekannt, dass der Digital Equity Fund Zuschüsse in Höhe von über 900,000 US-Dollar an 22 Organisationen vergeben hat. Diese Zuschüsse werden die Erstellung von von der Gemeinde geleiteten digitalen Inklusionsplänen unterstützen, die sich darauf konzentrieren, Bewohnern und Gemeinden die Fähigkeiten, Technologien und Kapazitäten zu vermitteln, die sie benötigen, um von der digitalen Wirtschaft zu profitieren.

Der Digital Equity Fund wurde im April 2023 vom Office of Broadband and Digital Equity von Baltimore City Information & Technology aufgelegt. Ziel ist es, in den Stadtteilen von Baltimore City Bewusstsein, Engagement und Aufklärung für digitale Gerechtigkeit zu schaffen. Der Fonds bietet in Baltimore ansässigen Organisationen drei Arten von Zuschüssen an.

Die Stipendiaten wurden aufgrund ihrer innovativen und skalierbaren Ansätze zur Überbrückung der digitalen Gerechtigkeitslücke in gefährdeten Bevölkerungsgruppen in Baltimore City ausgewählt. Dazu gehören ältere Erwachsene, Menschen mit Behinderungen, Menschen, die unter Wohnungsinstabilität und Obdachlosigkeit leiden, Menschen mit eingeschränkten Englischkenntnissen und Bewohner von Haushalten mit niedrigem Einkommen.

Zu den Stipendiaten zählen Organisationen wie Asylee Women Enterprise, CASH Campaign of Maryland, Inc., Code in the Schools, Inc., Latino Economic Development Center und TechUp Baltimore. Jede Organisation erhielt je nach Art des vorgeschlagenen Projekts einen Zuschuss zwischen 5,000 und 75,000 US-Dollar.

Bürgermeister Scott betonte die Bedeutung digitaler Gerechtigkeit in der heutigen Gesellschaft und erklärte: „Da der digitale Zugang in allen Lebensbereichen immer stärker verankert wird, ist digitale Gerechtigkeit eine Frage der Bürgerrechte.“ Die Überwindung jahrzehntelanger Desinvestitionen und der Versäumnis, die digitale Kluft zu schließen, erfordert ein langfristiges Engagement mit langfristigen Lösungen.“

Der Digital Equity Fund wird durch Mittel des American Rescue Plan Act unterstützt und der Baltimore Civic Fund verwaltet die Verteilung der Mittel an die Zuschussempfänger. Senator Ben Cardin und Senator Chris Van Hollen, beide aus Maryland, brachten ihre Unterstützung für die Initiative zum Ausdruck und betonten die Notwendigkeit eines Internetzugangs in der Wirtschaft des 21. Jahrhunderts.

Die Zuschüsse des Digital Equity Fund zielen nicht nur darauf ab, die digitale Kluft in Baltimore zu überbrücken, sondern auch die wirtschaftlichen Möglichkeiten und die soziale Integration zu verbessern. Durch die Bereitstellung von Zugang zu Geräten, technischer Hilfe, digitaler Bildung und erschwinglichem Internet für die Bewohner hofft die Stadt Baltimore, eine gerechtere und vernetztere Gemeinschaft zu schaffen.

