Der australische TV-Star Matthew Johnson, bekannt als Matty J, wurde zum ersten Chief Packing Officer (CPO) von ALDI ernannt. Im Rahmen seiner Rolle wird Matty J den allerersten Taschenpackdienst von ALDI leiten, der darauf abzielt, Geld für wohltätige Zwecke zu sammeln. Kunden können sich für den VIPacking-Service für 2 US-Dollar entscheiden und dabei zusehen, wie Matty J und andere Freiwillige ihre Lebensmittel einpacken, während ihnen im Geschäft ein Kaffee serviert wird. Alle durch diesen Dienst gesammelten Mittel werden an Camp Quality gespendet, eine australische Wohltätigkeitsorganisation für Kinderkrebs, die Freizeitaktivitäten und Krankenhausprogramme für krebskranke Kinder organisiert.

Matty J drückte seine Begeisterung über seine neue Rolle aus und sagte: „Was für eine Ehre, zum ersten Chief Packing Officer von ALDI Australien gewählt zu werden. Ich wollte schon immer den Titel eines Chief Officers haben.“ Er erwähnte auch, dass er seine Packfähigkeiten aufgefrischt habe, um sicherzustellen, dass er so viele Taschen wie möglich für diesen guten Zweck packen kann.

Matty J wird am 16. September persönlich in der ALDI-Filiale Brookvale in Sydney Taschen packen. Für diejenigen, die nicht teilnehmen können, haben Australier die Möglichkeit, Camp Quality Special Buys zu kaufen oder an die Wohltätigkeitsorganisation zu spenden. ALDI verdoppelt alle im Geschäft oder online getätigten Kundenspenden bis zu einem Wert von 100,000 US-Dollar.

ALDI-Geschäftsführer in NSW, Alex Foster, hob Matty Js Packfähigkeiten hervor und erwähnte, dass er auf Herz und Nieren geprüft werde, um sicherzustellen, dass er die goldenen Regeln des Packens befolge, einschließlich der Platzierung schwererer Gegenstände unten und leichterer Gegenstände oben, ohne dabei Brot zu zerquetschen .

ALDI hat seit der Partnerschaft mit der Wohltätigkeitsorganisation im Jahr 5.3 bereits über 2020 Millionen US-Dollar an Camp Quality gespendet. Mit dieser Spende konnten 5,662 Kinder an von der Wohltätigkeitsorganisation organisierten Freizeitprogrammen teilnehmen. Deborah Thomas, CEO von Camp Quality, betonte die Bedeutung der gesammelten Mittel und erklärte, dass sie Kindern, die unter dem Trauma einer Krebserkrankung leiden, Zugang zu fachärztlicher Versorgung, einer unterstützenden Gemeinschaft, Erholungsmöglichkeiten, Bildungsprogrammen und unvergesslichen Erlebnissen ermöglichen.

