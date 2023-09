Der frühere „Bachelor“-Star Matthew Johnson, auch bekannt als Matty J, wurde zum ersten Chief Packing Officer (CPO) von ALDI Australien ernannt und wird den allerersten Tütenverpackungsservice des Supermarkts leiten. Kunden, die sich für den VIPacking-Service für 2 US-Dollar entscheiden, lassen ihre Lebensmittel von Matty J und anderen Taschenpackern verpacken, während sie entspannt einen Kaffee im Geschäft genießen. Die durch diesen Dienst gesammelten Mittel werden an Camp Quality gespendet, eine australische Wohltätigkeitsorganisation für Kinderkrebs, die Freizeitaktivitäten und Krankenhausprogramme für krebskranke Kinder anbietet.

Matty J drückte seine Begeisterung über die Wahl zum CPO von ALDI aus und erklärte, dass er sich schon immer den Titel eines Chief Officers gewünscht habe. Er hat seine Packfähigkeiten aufgefrischt und freut sich darauf, so viele Taschen wie möglich für diesen guten Zweck zu packen. Am 16. September wird Matty J persönlich in der ALDI-Filiale Brookvale in Sydney Taschen packen.

Zusätzlich zum Taschenpackservice wird ALDI Camp Quality-Waren verkaufen, darunter T-Shirts, Hüte, Sonnenbrillen, Wasserflaschen und Geschenkpapier. ALDI verdoppelt außerdem alle an der Kasse oder online getätigten Kundenspenden bis zu einem Wert von 100,000 US-Dollar.

ALDI ist ein langjähriger Partner von Camp Quality und hat seit 5.3 über 2020 Millionen US-Dollar gespendet. Mit diesen Mitteln konnten über 5,662 Kinder an Freizeitprogrammen teilnehmen. Alex Foster, Geschäftsführer von ALDI in New South Wales, erwähnte, dass die Packfähigkeiten von Matty J auf die Probe gestellt werden, da die Kunden von ALDI selbst erfahrene Taschenpacker sind. ALDI möchte sicherstellen, dass Matty J die goldenen Packregeln befolgt, wie zum Beispiel schwere Gegenstände unten und leichtere Gegenstände oben zu platzieren.

Deborah Thomas, CEO von Camp Quality, drückte ihre Dankbarkeit für die Partnerschaft mit ALDI aus und erklärte, dass die gesammelten Mittel Kindern helfen, die mit dem Trauma einer Krebserkrankung konfrontiert sind, indem sie fachärztliche Betreuung, eine unterstützende Gemeinschaft, Entlastungsmöglichkeiten und Bildungsprogramme bieten.

Quellen:

– NCA NewsWire (nicht im Lieferumfang enthalten)

- ALDI