Xbox und Mastercard kündigen Xbox Mastercard mit Prämien für Gamer an

In einer Zusammenarbeit zwischen Xbox, Barclays und Mastercard wurde die Xbox Mastercard als erste Co-Branding-Kreditkarte von Xbox in den USA vorgestellt. Die Karte, für die keine Jahresgebühr anfällt, bietet eine Reihe von Vorteilen, die auf die Bedürfnisse und Vorlieben der Gaming-Community zugeschnitten sind.

Eines der Hauptmerkmale der Xbox Mastercard ist die Möglichkeit für Karteninhaber, Prämien für qualifizierte Einkäufe zu verdienen. Spieler können 5-fache Kartenpunkte für berechtigte Produkte im Microsoft Store, 3-fache Kartenpunkte auf ausgewählten Streaming-Plattformen und Restaurant-Lieferdiensten sowie 1-fache Kartenpunkte für andere alltägliche Einkäufe sammeln. Darüber hinaus erhalten neue Game Pass-Mitglieder nach dem ersten Kauf drei Monate lang Xbox Game Pass Ultimate.

Karteninhaber können aus fünf verschiedenen, von der Xbox inspirierten Kartendesigns wählen und haben sogar die Möglichkeit, die Karte mit ihrem Xbox-Gamertag zu personalisieren. Mit dieser Funktion können Spieler ihre virtuellen Spielerlebnisse mit alltäglichen Transaktionen verschmelzen und so eine nahtlose Verbindung zwischen ihrer Spielleidenschaft und ihren täglichen Aktivitäten herstellen.

Zusätzlich zu den Prämien und Anpassungsoptionen bietet die Xbox Mastercard weitere Vorteile wie kostenlosen Online-Zugriff auf den FICO®-Kredit-Score der Karteninhaber, Zugang zu exklusiven Online-Erlebnissen für Mastercard-Karteninhaber und die Sicherheit und den Schutz, die das Mastercard-Netzwerk bietet, einschließlich ID Theft Protection™, Zero Liability Protection und Global Services für Notfallhilfe.

Barclays US Consumer Bank, ein bekannter Kreditkartenaussteller in den Vereinigten Staaten, hat mit Xbox und Mastercard zusammengearbeitet, um dieses einzigartige Produkt zu entwickeln. Die Veröffentlichung der Xbox Mastercard stellt einen spannenden Meilenstein in der laufenden Partnerschaft zwischen Mastercard und Microsoft dar. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen zielt darauf ab, das Spielerlebnis insgesamt zu verbessern und Spielern innovative, digital ausgerichtete Produkte anzubieten.

Die Xbox Mastercard wird ab dem 50. September zunächst für qualifizierte Xbox Insider in allen 21 Bundesstaaten verfügbar sein. Die Karte wird 2024 in den USA schrittweise für die breite Öffentlichkeit eingeführt. Berechtigte Xbox Insider können die Xbox Mastercard über Xbox Insider beantragen Hub auf ihrer Xbox-Konsole oder einem Windows-PC, nachdem Sie der Xbox Mastercard Preview beigetreten sind.

Mit der Einführung der Xbox Mastercard haben Xbox-Spieler nun die Möglichkeit, Prämien zu verdienen und einzigartige Erlebnisse zu genießen, während sie ihrer Lieblingsbeschäftigung nachgehen. Da sich die Gaming-Branche ständig weiterentwickelt, bieten Partnerschaften wie diese den Spielern einen Mehrwert und verbessern ihre gesamte Gaming-Reise.

Definitionen:

– Xbox Insider: Eine Community von Xbox-Benutzern, die an Tests teilnehmen und Feedback zu kommenden Funktionen und Produkten geben.

– Xbox Game Pass Ultimate: Ein Abonnementdienst, der Zugriff auf eine umfangreiche Bibliothek von Xbox-Spielen bietet, einschließlich Xbox Live Gold-Mitgliedschaft und Zugriff auf Xbox Game Pass für PC.

– Gamertag: Ein eindeutiger Benutzername oder Alias, der von Xbox-Benutzern verwendet wird, um sich in Online-Multiplayer-Spielen und verschiedenen Xbox-Diensten zu identifizieren.

– FICO® Credit Score: Ein von FICO, einem Datenanalyseunternehmen, bereitgestellter Kredit-Score, der die Kreditwürdigkeit und finanzielle Gesundheit einer Person bewertet.