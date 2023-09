Martini Town: Ein Hintergrundstück in Hollywood North in Langley

Martini Town liegt in South Langley und ist ein florierendes Zentrum für Hollywood North-Produktionen. Dieses Anwesen, das den Martini Film Studios gehört, wurde in ein städtisches Chicago, eine Kleinstadt in der Main Street USA und verschiedene andere Schauplätze für beliebte Shows und Filme umgewandelt. Das Hintergrundstück besteht aus einer Stadtstraße mit Ladenfronten, einem Kino und sogar einem eigenständigen Restaurant.

Die Idee, Martini Town als Produktionsstandort zu schaffen, wurde 2021 verwirklicht, als Gemma Martini, Gründerin und CEO der Martini Film Studios, den Bedarf an bestimmten Produktionsstandorten im Norden Hollywoods erkannte. Sie beauftragte einen Produktionsdesigner mit der Erstellung von Zeichnungen und reichte diese zur Genehmigung ein. Es war jedoch ein Anruf von Netflix, der den Prozess beschleunigte. Netflix äußerte den Bedarf an einem New Yorker Set und innerhalb von sechs Wochen hatten sie einen Produzenten engagiert, ihre Show nach Martini Town gebracht und ein beeindruckendes New Yorker Set aufgebaut.

Martini Town hat sich seitdem zu einem beliebten Drehort für Produktionen entwickelt. Es diente als Kulisse für über 30 Projekte, darunter „Schmigadoon!“ von Apple TV. und „Kung Fu“ von The CW. Der Erfolg von Martini Town zeigt sich in der Vielfalt der Produktionen, die auf dem Backlot stattfanden.

Während das Schicksal der Serie „Grendel“, die zur Gründung von Martini Town beitrug, ungewiss bleibt, da Netflix beschloss, sie nicht weiterzuführen, ist der Einfluss, den sie auf die Langley-Familie hatte, unbestreitbar. Martini Town hat sich zu einer wertvollen Ressource für die Filmindustrie im Norden Hollywoods entwickelt und bietet wichtige Drehorte und Kulissen für eine Vielzahl von Produktionen.

Mit seinem vielseitigen Grundstück und seiner strategischen Lage in Langley zieht Martini Town weiterhin große Produktionsfirmen wie Netflix und Hallmark an. Es hat sich als wertvolle Ergänzung der Filmindustrie in Vancouver erwiesen und bietet eine Reihe von Schauplätzen, um Geschichten auf großen und kleinen Leinwänden zum Leben zu erwecken.

