Tenfold Creative startet „Made of Colour“-Kampagne für die Regenwassersysteme der Stratus Design-Serie von Marley New Zealand

Tenfold Creative hat kürzlich eine neue Kampagne für die Regenwassersysteme der Stratus Design Series von Marley New Zealand eingeführt. Die Kampagne mit dem Titel „Made of Colour“ nutzt flüssige Bewegungsanimationen, um einen wichtigen Vorteil des Produkts hervorzuheben. Im Gegensatz zu vielen Konkurrenzprodukten, die über eine lackierte Oberfläche verfügen, zeichnet sich die Stratus-Reihe dadurch aus, dass ihre Farbe auf molekularer Ebene eingebettet ist, was zu einem lebendigen und langlebigen Finish führt.

Die Regenwassersysteme der Stratus Design-Serie sind in einer Vielzahl beliebter Dachfarben erhältlich, darunter Schwarz, Grey Friars, Ironsand und FlaxBlack, zusammen mit stilvollen Metallic-Oberflächen wie Kupfer und Titan. Diese große Auswahl an Optionen macht Stratus zur ersten Wahl für Designer und Hausbesitzer, die die optische Attraktivität ihrer Immobilien verbessern möchten.

Um die innovative Kampagne „Made of Colour“ zu erleben, können Zuschauer den bereitgestellten Link besuchen.

Die Kampagne wurde von Tenfold Creative entwickelt, an der wichtige Personen beteiligt waren, darunter Scott Townsend, General Manager Marketing bei Marley New Zealand, und Nigel Montgomery, Senior Product Manager. Das Kreativteam von Tenfold Creative unter der Leitung von Creative Partner Jon Raymen, Group Account Director Hayley Wallace und Managing Director Brendon Gleeson arbeitete gemeinsam daran, die Kampagne zum Leben zu erwecken.

Die in der Kampagne vorgestellte Fluid-Motion-Animation wurde von InlandStudio unter der Leitung von Gonzalo Nogues erstellt.

Insgesamt stellt die Kampagne „Made of Colour“ die einzigartigen Eigenschaften der Regenwassersysteme der Stratus Design-Serie von Marley New Zealand vor und unterstreicht deren Fähigkeit, jedem Anwesen einen Hauch von Eleganz und Haltbarkeit zu verleihen.

Definition:

– Regenwassersysteme der Stratus Design-Serie: Eine Reihe von Regenwassersystemen von Marley New Zealand, die sich durch die eingebettete Farbe auf molekularer Ebene auszeichnen, was zu einem attraktiven und widerstandsfähigen Finish führt.

Quellen:

– Tenfold Creative

– Marley Neuseeland