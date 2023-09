Sensor Tower steht als Market-Intelligence-Unternehmen vor Entlassungen und Umstrukturierungen

By

Sensor Tower, ein führendes Marktforschungsunternehmen, das sich auf die App-Wirtschaft spezialisiert hat, hat kürzlich einen erheblichen Personalabbau erlebt, bei dem schätzungsweise 40 Mitarbeiter entlassen wurden. Zu den bemerkenswerten Abgängen zählen Führungskräfte der obersten Führungsebene wie der CMO, der CFO und der Chief Product Officer. Von den Entlassungen waren verschiedene Teams betroffen, darunter Finanzen und Marketing.

Obwohl Sensor Tower die Entlassungen bestätigt hat, hat das Unternehmen keine konkreten Einzelheiten bekannt gegeben und versprochen, in den kommenden Tagen eine umfassendere Stellungnahme zu veröffentlichen. Laut Melissa Sheer, Publizistin bei Sensor Tower, sind die Änderungen Teil einer notwendigen Umstrukturierung, um das Unternehmen unter einer neuen Führungsspitze für weiteres Wachstum und Rentabilität zu positionieren.

Sensor Tower, bekannt für die Bereitstellung von Daten und Erkenntnissen Dritter für App-Entwickler, Marken, Vermarkter und Publisher, verzeichnete in den letzten Jahren ein erhebliches Wachstum. Im Jahr 2020 erhielt das Unternehmen von Riverwood Capital eine Investition in Höhe von 45 Millionen US-Dollar, die es ihm ermöglichte, seine Dienstleistungen und seinen Kundenstamm zu erweitern. Die Übernahme des Marktforschungsunternehmens Pathmatics im Jahr 2021 stärkte die Marktposition von Sensor Tower weiter.

Die Website von Sensor Tower hebt seine Partnerschaften mit Top-Marken und -Firmen hervor und ist ein Beweis für seine Branchenbekanntheit und Relevanz. Seine Daten werden regelmäßig von renommierten Publikationen wie dem Wall Street Journal, Fortune und Bloomberg zitiert.

Leider kam es im Jahr 2023 in der gesamten Technologiebranche zu zahlreichen Entlassungen, von denen sowohl Großkonzerne als auch kleinere Startups betroffen waren. Unternehmen wie Google, Amazon, Microsoft und Yahoo haben auf Personalabbau zurückgegriffen, was die Herausforderungen widerspiegelt, mit denen viele Unternehmen in der aktuellen Wirtschaftslandschaft konfrontiert sind.

