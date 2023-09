Charles Martinet wird Mario-Botschafter: Eine neue Rolle erklärt

Nintendos beliebter Synchronsprecher Charles Martinet, der seit über 25 Jahren als Mario-Sprecher bekannt ist, übernimmt eine neue Rolle als „Mario-Botschafter“. In einem von Nintendo geposteten Video diskutieren Martinet und Shigeru Miyamoto diesen aufregenden Übergang und Martinets Geschichte mit der Figur.

Als Mario-Botschafter wird Martinets Rolle darin bestehen, um die Welt zu reisen, um die Freude der Mario-Familie zu teilen und mit den Fans in Kontakt zu treten. Er brachte seine Begeisterung darüber zum Ausdruck, Fans bei Veranstaltungen zu treffen und mit denen zu interagieren, die ihn im Laufe der Jahre unterstützt haben.

Miyamoto, der Schöpfer von Mario, lobte Martinet für seinen Einsatz, Freude zu verbreiten und den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Miyamoto betonte, dass Martinets neue Rolle es ihm ermöglichen wird, weiterhin zu reisen, bei Veranstaltungen seine beliebten Mario-Stimmen aufzuführen, Autogramme zu geben und mit Fans in Kontakt zu treten.

Die Spekulationen über Martinets Rolle nahmen im Juni nach der Ankündigung neuer Mario-Spiele wie Super Mario Bros. Wonder und WarioWare: Move It zu. Einigen Fans fiel auf, dass die Stimmen in den Trailern nicht wie Martinet klangen, was zu Diskussionen in den sozialen Medien führte. Allerdings bestätigte Nintendo im August, dass Martinet von der Sprecherrolle für Mario zurücktreten würde, drückte damit ihre Dankbarkeit aus und würdigte seinen Beitrag zum Franchise.

Mario-Fans können sich auf kommende Veröffentlichungen wie „Super Mario Bros Wonder“ freuen, das im Oktober erscheinen soll und in dem neue Stimmen für einige Mario-Charaktere vorgestellt werden. Es bleibt abzuwarten, wie diese neuen Stimmen von der Gaming-Community aufgenommen werden.

Mit seiner neuen Rolle als Mario-Botschafter wird Charles Martinet weiterhin eine beliebte Präsenz in der Gaming-Community sein, Freude verbreiten und mit Fans auf der ganzen Welt in Kontakt treten.

