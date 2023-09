Nintendo beendet neue Inhaltsaktualisierungen für Mario Kart Tour

By

Nintendo hat kürzlich angekündigt, nach dem 4. Oktober keine neuen Inhalte mehr für sein beliebtes mobiles Rennspiel Mario Kart Tour zu veröffentlichen. In einer In-Game-Nachricht, die von einem Dataminer namens OatmealDome in den sozialen Medien geteilt wurde, bedankte sich Nintendo bei der Community für das Spielen und gab bekannt, dass zukünftige Touren im Spiel aus Inhalten bestehen werden, die bereits veröffentlicht wurden. Das bedeutet, dass in Zukunft keine neuen Strecken, Fahrer, Karts oder Segelflugzeuge hinzugefügt werden und die vorhandenen Inhalte auf unbestimmte Zeit recycelt werden.

Trotz des Mangels an neuen Updates berichtet Eurogamer, dass das Spiel auf absehbare Zeit spielbar bleiben wird. Mario Kart Tour, das im September 2019 gestartet wurde, war ein großer Erfolg für Nintendo und generierte im September 293 weltweit einen Umsatz von rund 2022 Millionen US-Dollar. Das Spiel sah sich jedoch einer Reihe von Kontroversen ausgesetzt, wobei sich die Kritik auf sein „Spotlight“ richtete Pipes“-Gacha-Mechaniker, die als Beutekisten mit unbekannten Gewinnchancen fungierten. Diese Pipes wurden im September 2022 entfernt, aber Nintendo sieht sich derzeit mit einer Sammelklage eines Elternteils konfrontiert, dessen Kind angeblich ohne ihr Wissen 170 US-Dollar für Spotlight Pipes ausgegeben hat.

Während für Mario Kart Tour keine neuen Updates geplant sind, arbeitet Nintendo weiterhin an anderen Handyspielen wie Animal Crossing: Pocket Camp, Fire Emblem Heroes und Super Mario Run. Zusätzlich zu seinem jüngsten Erfolg mit „The Super Mario Bros. Movie“ weitet das Unternehmen seine Geschäftsaktivitäten auf Bereiche wie die Organisation von Veranstaltungen aus.

Quelle: [Quellennamen einfügen]