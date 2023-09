Wenn ein kaputtes Auto zur schnellen Lösung wird: Besondere Geschichten von Mechanikern

In einer überraschenden Wendung der Ereignisse erlebte ein in Sacramento ansässiger BMW i3-Verkäufer den schlimmsten Albtraum eines Verkäufers, als ein Käufer sein kaputtes Auto innerhalb von Minuten reparierte und so einen Mehrwert von 3,000 US-Dollar erzielte. Diese Geschichte gewann schnell an Popularität und erregte sogar die Aufmerksamkeit von Adam Savage von Mythbusters. Das gleiche Szenario passierte dem Autor dieses Artikels, der auf der Seite der Fixierung stand.

Der Autor erzählt von seiner Erfahrung, als er vier Stunden von Detroit entfernt fuhr, um einen kostenlosen Jeep abzuholen, der ihm von einem College-Studenten der Ohio State University angeboten wurde. Es stellte sich heraus, dass das Problem mit dem Jeep ein einfaches Problem mit den Schrauben der Flexplatten war, das der Autor in kürzester Zeit reparierte. Anstatt mit dem Jeep wegzufahren, beschloss der Autor, den Verkäufer nicht zu verärgern und überließ ihm die Reparatur. Der Autor betont, dass ihre Absicht nicht darin bestand, die Situation auszunutzen, sondern das moralisch Richtige zu tun.

In dem Artikel geht es weiter um ein Angebot für einen kaputten BMW i3. Der Verkäufer beschreibt das Problem mit der Elektronik des Elektromotors des Autos und wie es möglicherweise durch eine Panne oder einen Sensorfehler verursacht wurde. Trotz des Problems betont der Verkäufer, dass der Rest des Autos, einschließlich der Batterie, in ausgezeichnetem Zustand sei. Diese Auflistung bietet eine Gelegenheit für jemanden, der sich für Mechanik interessiert oder Teile benötigt, um einen zerstörten i3 zu reparieren.

Die Geschichten des BMW i3-Verkäufers und des Autors dieses Artikels verdeutlichen den potenziellen Wert, der einem kaputten Auto mit ein wenig Wissen und Aufwand hinzugefügt werden kann. Es stellt sich auch die Frage, was das Richtige ist, wenn man sich solchen Möglichkeiten bietet. Während für einige der persönliche Gewinn an erster Stelle steht, legen andere moralische Erwägungen im Vordergrund. Letztlich liegt die Entscheidung beim Einzelnen und seinen Umständen.

Quellen:

- Jalopnik Artikel: „Das geschah, als ich 500 Meilen fuhr, um ein kostenloses Auto zu bekommen“

Definitionen:

– Mechaniker-Special: Ein Begriff, der ein Fahrzeug beschreibt, das aufgrund mechanischer Probleme zu einem niedrigen Preis angeboten wird, in der Hoffnung, dass der Käufer es reparieren und seinen Wert wiederherstellen kann.

– Schrauben der Flexplatte: Schrauben zur Befestigung der Flexplatte, einer Komponente, die den Motor mit dem Drehmomentwandler in einem Automatikgetriebesystem verbindet.

– Elektromotorelektronik (EME): Bezieht sich auf den Wechselrichter, der Gleichstrom aus der Batterie in Wechselstrom für den Elektromotor in einem Elektrofahrzeug umwandelt. Gedeckt durch die Garantie für einen bestimmten Zeitraum.

– Der Jeep: Bezieht sich auf das im Artikel erwähnte spezifische Fahrzeug, einen Jeep, den der Autor repariert hat, bevor er ihn dem ursprünglichen Verkäufer zur Reparatur überließ.