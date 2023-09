Wissenschaftler nutzen maschinelles Lernen, um neue Magnetmaterialien ohne kritische Elemente vorherzusagen

Wissenschaftler am Ames National Laboratory haben ein Modell für maschinelles Lernen entwickelt, um neue Magnetmaterialien vorherzusagen, ohne seltene Elemente zu verwenden. Dieser innovative Ansatz konzentriert sich auf die Curie-Temperatur eines Materials und bietet einen nachhaltigeren Weg für zukünftige technologische Anwendungen.

Hochleistungsmagnete, die für Technologien wie Windenergie, Datenspeicherung, Elektrofahrzeuge und magnetische Kühlung von entscheidender Bedeutung sind, enthalten traditionell kritische Elemente wie Kobalt und Seltenerdmaterialien. Allerdings sind diese Materialien sehr gefragt und nur begrenzt verfügbar. Um dieses Problem anzugehen, wollten die Forscher des Ames National Laboratory neue magnetische Materialien mit weniger kritischen Materialien entwickeln.

Maschinelles Lernen, eine Teilmenge der künstlichen Intelligenz, spielte in dieser Forschung eine entscheidende Rolle. Das Team nutzte experimentelle Daten und theoretische Modellierungen, um seinen Algorithmus für maschinelles Lernen zu trainieren. Die Curie-Temperatur, die maximale Temperatur, bei der ein Material seinen Magnetismus beibehält, diente als entscheidender Parameter bei der Vorhersage neuer magnetischer Materialien.

Die Entwicklung des Modells für maschinelles Lernen war ein Versuch, grundlegende wissenschaftliche Erkenntnisse auf diesem Gebiet zu nutzen. Durch das Training des Modells mit bekannten magnetischen Materialien stellten die Forscher einen Zusammenhang zwischen elektronischen und atomaren Strukturmerkmalen und der Curie-Temperatur her. Dadurch konnte das Modell potenzielle Kandidatenmaterialien vorhersagen.

Um das Modell zu validieren, konzentrierte sich das Team auf Verbindungen auf Basis von Cer, Zirkonium und Eisen. Die Forscher haben diese Materialien erfolgreich synthetisiert und charakterisiert, und das Modell des maschinellen Lernens hat ihre Curie-Temperatur genau vorhergesagt. Dieses erfolgreiche Ergebnis stellt einen bedeutenden Schritt auf dem Weg zur Entwicklung einer Hochdurchsatzmethode für die Entwicklung neuer Permanentmagnete dar.

Der Einsatz von maschinellem Lernen bei der Entdeckung neuer Magnetmaterialien bietet eine nachhaltige und effiziente Alternative zum traditionellen experimentellen Ansatz. Durch die Einsparung von Zeit und Ressourcen ebnet dieser Ansatz den Weg für die Entwicklung von Hochleistungsmagneten unter Verwendung zahlreicher heimischer Komponenten. Die Forscher am Ames National Laboratory haben sich zum Ziel gesetzt, physikbasiertes maschinelles Lernen für eine nachhaltige Zukunft zu entwickeln.

Quelle: „Physics-Informed Machine-Learning Prediction of Curie Temperatures and Its Promise for Guiding the Discovery of Functional Magnetic Materials“ von Prashant Singh, Tyler Del Rose, Andriy Palasyuk und Yaroslav Mudryk (Chemistry of Materials)