Sheldon Menery, Schöpfer des Commander-Formats von Magic: The Gathering, ist verstorben

Sheldon Menery, der Schöpfer von Commander, dem beliebtesten Spielstil für das Sammelkartenspiel Magic: The Gathering, ist nach einem siebenjährigen Kampf gegen den Krebs verstorben. Menerys Frau, Gretchyn Melde, gab seinen friedlichen Tod auf Facebook bekannt, woraufhin die Tabletop-Gaming-Community ihr Beileid aussprach.

Commander ist ein Multiplayer-Format von Magic, das die Teilnahme von drei oder mehr Spielern mit einzigartigen 100-Karten-Decks und einem einzigartigen Anführercharakter ermöglicht. Ursprünglich als Spiel für zwei Spieler konzipiert, bietet Commander einen lockereren Spielstil und fördert den kreativen Ausdruck. Menery selbst hatte ein Signature-Deck namens „You Did This To Yourself“, das die Karten der Gegner als Waffen gegen sie nutzte.

Das Commander-Format entstand aus dem Elder Dragon Highlander (EDH)-Format, das Menery während seiner Zeit beim Militär kennenlernte. Als hochrangiger Juror der Magic Pro Tour spielte Menery eine entscheidende Rolle bei der Verfeinerung und Erweiterung der EDH-Variante und gründete schließlich das Leitungsgremium des Formats, bekannt als The Commander Rules Committee. Diese Freiwilligenorganisation bietet in Zusammenarbeit mit Wizards of the Coast, dem Herausgeber von Magic: The Gathering, Anleitung zu Regelanpassungen, verbotenen Karten und neuen Karten für das Commander-Format.

Menery betrachtete „Commander“ als eine Abwechslung zum kompetitiven Magic und betonte dessen Fähigkeit, es mit Freunden zu teilen und zu genießen. Seine Beiträge zu Magic gingen über das Commander-Format hinaus. Er war maßgeblich an der Gestaltung des Richterprogramms beteiligt und fungierte als Magic-Wettbewerbsrichter der Stufe 5. Menery war auch ein produktiver Autor und Content-Ersteller, der sein Fachwissen in Artikeln, Videos und Podcasts weitergab.

Wizards of the Coast drückten ihre tiefe Trauer über den Verlust von Sheldon Menery aus und würdigten seine bedeutenden Beiträge zur Magic-Community. Sie lobten Menery als Vorreiter, Influencer und verehrtes Mitglied der Magic: The Gathering-Community. Durch seine Arbeit am Commander-Format und sein Engagement, das Spiel zu einem einladenden und unterhaltsamen Erlebnis für Spieler aller Hintergründe zu machen, hinterlässt er ein bleibendes Erbe.

Der Einfluss von Sheldon Menery auf die Magic-Community kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Er wird für seine Freundlichkeit, Großzügigkeit und Leidenschaft für das Spiel in Erinnerung bleiben. Sein Verlust ist für diejenigen, die ihn kannten, zutiefst zu spüren, und sein Vermächtnis wird für unzählige Spieler weiterleben.

Quellen: Facebook, Polygon