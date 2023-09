macOS Sonoma: Was Sie von der neuesten Version von macOS erwarten können

By

Apple hat das Erscheinungsdatum von macOS Sonoma, auch bekannt als macOS 14, bekannt gegeben, das am 26. September für die Öffentlichkeit verfügbar sein wird. Diese neueste Version von macOS bietet mehrere neue Funktionen, die das Benutzererlebnis verbessern und es iOS ähnlicher machen.

Eines der wichtigsten Updates in macOS Sonoma ist das Hinzufügen von Desktop-Widgets, die es Mac-Benutzern ermöglichen, ihre Desktops mit nützlichen und interaktiven Widgets anzupassen. Diese Funktion erfreut sich auf iOS-Geräten großer Beliebtheit, und jetzt können Mac-Benutzer den gleichen Komfort und die gleiche Funktionalität genießen.

Videokonferenzen sind zu einem wesentlichen Bestandteil unseres Lebens geworden und macOS Sonoma möchte dieses Erlebnis mit neuen Funktionen verbessern. Das Betriebssystem wird Tools zur Bildschirmfreigabe und ein Presenter Overlay einführen, das es den Sprechern ermöglicht, sich während Videoanrufen vor einem freigegebenen Bildschirm zu bewegen.

Safari, der Standardbrowser in macOS, wird auch in Sonoma bedeutende Updates erhalten. Eine der bemerkenswerten Ergänzungen sind Browserprofile, mit denen Benutzer verschiedene Lesezeichensätze erstellen und ihr Surferlebnis entsprechend ihren Vorlieben anpassen können. Darüber hinaus wird die Suchfunktion in Safari reaktionsschneller sein und Benutzern schnellere und genauere Ergebnisse liefern.

Um macOS Sonoma zu installieren, benötigen Sie ein kompatibles Gerät. Zu den ersten Modellen, die dieses Betriebssystem unterstützen, gehören das 2018 MacBook oder Mac Mini, der 2019 iMac, der 2017 iMac Pro, der 2019 Mac Pro oder der 2022 Mac Studio. Es ist wichtig sicherzustellen, dass Ihr Gerät die Mindestanforderungen erfüllt, um die aktualisierten Funktionen und Verbesserungen von Sonoma nutzen zu können.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass macOS Sonoma Mac-Benutzern spannende neue Funktionen und Verbesserungen bietet. Mit Desktop-Widgets, verbesserten Videokonferenzfunktionen und einem reaktionsschnelleren Safari-Browser bietet diese neueste Version von macOS ein besseres Benutzererlebnis und eine engere Integration mit iOS-Geräten.

