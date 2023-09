Herzlicher Abschied von Lou Rabito, geschätzter stellvertretender Sportredakteur und digitaler Innovator bei The Inquirer

Lou Rabito, ein geschätztes Mitglied der Familie The Inquirer, ist am 7. September im Alter von 61 Jahren leider an metastasierendem Blinddarmkrebs verstorben. Während seiner 33 Jahre bei The Inquirer hatte Rabito verschiedene Rollen inne, darunter stellvertretender Sportredakteur, Reporter, Redakteur für Vorortnachrichten und Digitalproduzent. Er leistete bedeutende Beiträge zur Publikation und spielte eine entscheidende Rolle bei der Umwandlung von einer rein gedruckten Zeitung in eine erfolgreiche Digital-First-Plattform.

Eine von Rabitos größten Errungenschaften war die Gründung der Rally-Highschool-Sportabteilung im Jahr 2009. Er leitete ein Team aus Autoren, freiberuflichen Reportern, Fotografen und Videofilmern, das über 100 Highschools im Südosten von Pennsylvania und South Jersey abdeckte. Rabito war bekannt für seine akribischen Schnittfähigkeiten und seine Fähigkeit, nächtliche Deadlines gelassen zu meistern, und genoss bei seinen Kollegen großes Ansehen. Seine lockere Art und seine unterstützende Einstellung inspirierten viele und machten ihre Zeit bei The Inquirer unvergesslich.

Rabitos Hingabe an sein Handwerk zeigte sich in seinem Engagement, die Arbeit seiner Mitmenschen zu verbessern. Er bot Anleitung und Mentor und ermutigte seine Autoren stets, nach Exzellenz zu streben. Der ehemalige Kollege Matt Breen bezeichnet Rabito sowohl als Redakteur als auch als Lehrer und drängt ihn, sich ständig zu verbessern. Rabitos Liebe zum Journalismus ging über seine Arbeit bei The Inquirer hinaus. Zuvor hatte er beim Orange County Register, bei Pasadena Star-News und United Press International gearbeitet und die Branche nachhaltig geprägt.

Außerhalb der Arbeit schätzte Rabito seine Familie, stellte stolz Fotos seiner Töchter auf seinem Schreibtisch aus und erzählte allen, die vorbeikamen, um sich zu unterhalten, Geschichten über seine Frau und Familie. Er war ein liebevoller Ehemann, Vater und Großvater, und seine Familie hatte einen besonderen Platz in seinem Herzen. Rabito wird als gutherziger Mensch in Erinnerung bleiben, der stets danach strebte, sein Bestes zu geben und das Leben anderer positiv zu verändern.

