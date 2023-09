Logitech stellt die Reach-Webcam mit flexiblem Gelenkarm vor

By

Logitech hat gerade seine neueste Webcam namens Reach angekündigt, die über einen flexiblen und beweglichen Arm verfügt. Dieses innovative Design ermöglicht eine einfache Bewegung und sogar nach unten gerichtete Videoaufnahmen und eignet sich daher perfekt für nicht-digitale Show-and-Tell-Präsentationen. Der Abwärtswinkel der Kamera ermöglicht es Benutzern, Videos von Objekten auf ihren Schreibtischen aufzunehmen, was sie ideal für interaktive Remote-Meetings, Online-Nachhilfe, Livestreams und verschiedene andere Präsentationen macht.

Um eine optimale Positionierung zu gewährleisten, empfiehlt Logitech, dass Benutzer zunächst die anzuzeigenden Inhalte anordnen und dann die Kamera entsprechend anpassen. Die Webcam verfügt über mehrere Gelenkachsen, ähnlich einem Mikrofonständer, was eine größere Vielseitigkeit bei der Erfassung verschiedener Blickwinkel bietet. Es verfügt über eine Taste für vertikale Bewegungen, eine verlustfreie Zoomfunktion bis zum 4.3-fachen und einen Griff für vertikale Anpassungen. Die Webcam verfügt außerdem über integrierte Führungsindikatoren, die dabei helfen, das Bild während der Kamerabewegung aufrecht zu halten.

Die Reach-Webcam ist eine verbesserte Version der beliebten Streamcam von Logitech und verfügt über eine verbesserte Glasoptik und eine neue intelligente Autofokus-Funktion. Es bietet 1080p/60fps-Videofunktionen und bietet ein Plug-and-Play-Erlebnis durch den Anschluss über USB und die nahtlose Integration mit den meisten Computern und Streaming-Plattformen. Darüber hinaus verfügt es über eine flache Kantenklemme für ein kompakteres Benutzererlebnis.

Logitech hat keine genauen Preis- und Verfügbarkeitsdetails für die Reach-Webcam bekannt gegeben. Laut einer Umfrage auf der offiziellen Website können Early Adopters jedoch mit einem ermäßigten Preis zwischen 300 und 400 US-Dollar rechnen. Insbesondere wird Logitech für die Finanzierung der Kamera Indiegogo Enterprise nutzen und nicht traditionelle Einzelhandelskanäle. Leider wird die Webcam-Halterung nicht separat erhältlich sein, da Logitech eine End-to-End-Lösung und nicht nur eine Halterung anbieten möchte.

Über seine Kamerasparte hinaus hat Logitech in letzter Zeit auch in anderen Bereichen Fortschritte erzielt. Dazu gehören ein aktualisiertes Sortiment an Pebble-Tastaturen und ein Update der G Pro X Superlight-Gaming-Maus.

Quellen: The Verge, Logitech.