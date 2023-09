Wall Street bricht aufgrund von Chinas iPhone-Einschränkungen ein

By

Die Wall Street erlebte einen Abschwung, da die Entscheidung des Technologieriesen Apple, iPhones als Reaktion auf Chinas Beschränkungen für die iPhone-Nutzung einzuschränken, zu einem Ausverkauf von Technologieaktien führte. Die allgemeinere Sorge besteht darin, dass Chinas Maßnahmen über iPhones hinausgehen und auch andere Technologieunternehmen, insbesondere Chiphersteller, betreffen könnten. Die Aktien von Apple fielen den zweiten Tag in Folge um 2.9 % als Reaktion auf die ausgeweiteten Beschränkungen in China, die Staatsangestellten nun die Nutzung von iPhones am Arbeitsplatz verbieten. Berichten zufolge erwägt China, dieses Verbot auf andere staatliche Unternehmen und Behörden auszuweiten. Der Zeitpunkt ist für Apple ungünstig, denn die Veröffentlichung des mit Spannung erwarteten iPhone 15 rückt näher.

Darüber hinaus geriet die Wall Street aufgrund von Daten des US-Arbeitsministeriums unter Druck, die einen Rückgang der Zahl der US-Amerikaner zeigten, die Arbeitslosigkeit beantragten. Mit nur 216,000 Anmeldungen stellt dies den niedrigsten Stand seit Februar dar. Die Anleger sind besorgt über die Reaktion der Federal Reserve auf diese Daten, da sie ihren restriktiven geldpolitischen Kurs verstärken könnte, der auf Sorgen über eine anhaltende Inflation zurückzuführen ist. Trotz der Besorgnis prognostiziert der Markt, dass die Fed die Zinsen in diesem Monat unverändert lassen wird (bei etwa 93 %), die Wahrscheinlichkeit einer Pause im November ist jedoch mit 53.5 % viel geringer.

Trotz dieser Entwicklungen scheint der australische Aktienmarkt weitgehend unberührt zu bleiben. Die Futures deuten auf einen leichten Anstieg hin, wobei der ASX SPI um 0.1:7,168 Uhr AEST um 7 % auf 30 Punkte stieg. Es bleibt abzuwarten, wie sich der Tag entwickeln wird, derzeit wird jedoch mit einem ruhigen Start gerechnet.

