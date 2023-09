Lirium arbeitet mit Galizien zusammen, um den digitalen Zugang zu NFTs in Argentinien zu ermöglichen

Lirium, ein führender Anbieter von B2B2C-Lösungen für den Zugang zu digitalen Vermögenswerten, hat eine Partnerschaft mit Galicia, der größten Privatbank in Argentinien, angekündigt, um den digitalen Zugang zu nicht fungiblen Token (NFTs) zu ermöglichen. Die White-Label-Lösung von Lirium wird das Polygon-Netzwerk nutzen, eine bewährte Plattform zum Erstellen und Skalieren von Apps auf Ethereum, um Kunden aus Galizien einen einfachen und schnellen Zugriff auf NFTs zu ermöglichen.

Diese Partnerschaft stellt einen weiteren Schritt in der Expansion von Lirium in Lateinamerika dar, wo das Unternehmen bereits mit Finanzdienstleistungsunternehmen in mehreren Ländern zusammenarbeitet. Mit seiner schlüsselfertigen Lösung für den Zugang zu digitalen Assets möchte Lirium die Einführung alternativer Produkte für digitale Assets in der Region unterstützen.

Federico Murrone, der Gründer und CEO von Lirium, brachte seinen Stolz darüber zum Ausdruck, mit Grupo Galicia zusammenzuarbeiten und ihren Kunden einen bequemen Zugang zur Welt der NFTs zu ermöglichen. Er glaubt, dass Lateinamerika für die Einführung gängiger Kryptowährungen bereit ist, und die Plattform von Lirium bietet einfache, schnelle und sichere Kanäle, um die nächste Welle der Einführung zu unterstützen.

Ariel Sánchez, Direktor des Investmentportfolios bei Banco Galicia, teilte seine Begeisterung dafür, den Kunden der Bank die Blockchain-Technologie näher zu bringen und ihnen neue und innovative Lösungen für ihre Transaktionen zu bieten. Er dankte Lirium für ihre Unterstützung bei diesem Unterfangen.

Lirium priorisiert die Abwicklung vor Ort und hat Vereinbarungen mit Partnern in der Region getroffen, um B2B-Lösungen für verschiedene Anwendungsfälle von Kryptowährungen anzubieten. Das Unternehmen überwacht Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten auf Bankebene und gewährleistet die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Sicherheit.

Als Infrastrukturunternehmen mit europäischen Lizenzen nutzt Lirium die Erfahrung seiner Gründer, um eine umfassende, schlüsselfertige Infrastrukturlösung für digitale Finanzanlagen bereitzustellen. Während der Schwerpunkt des Unternehmens zunächst auf Lateinamerika liegt, plant es eine regionale Expansion und den Aufbau der notwendigen rechtlichen und technologischen Infrastruktur für die lokale Bereitstellung, Transaktion und Abwicklung digitaler Vermögenswerte.

In Lateinamerika gibt es eine erhebliche Verbreitung von Smartphones und digitalen Geldbörsen sowie ein ausgeprägtes Bewusstsein für Kryptowährungen. Ziel von Lirium ist es, die wachsende Nachfrage nach Zufluchtsort für digitale Vermögenswerte in der Region zu decken.

Quellen:

– Lirium AG

– Umfrage in Argentinien, Brasilien, Kolumbien, Mexiko und Peru, AMI, Americas Market Intelligence