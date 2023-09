Lina führt ein digitales Anbieterverzeichnis ein, um das Wachstum von Gesundheitspraxen zu erleichtern

By

Lina, ein führendes medizinisches Coworking-Unternehmen, hat auf die steigende Nachfrage nach Gesundheitsmarketing-Unterstützung bei unabhängigen Ärzten im Gesundheitswesen reagiert und auf seiner Website ein umfassendes digitales Anbieterverzeichnis eingeführt. Dieses Verzeichnis dient als wertvolles Marketinginstrument, um das Wachstum von Praxen zu unterstützen.

Das Verzeichnis enthält personalisierte Profilseiten für jeden Lina-Praktizierenden, komplett mit Porträtfoto, Biografie, Lina-Standort, Zahlungs- und Versicherungsoptionen sowie Website- und Kontaktinformationen. Diese Profile sind sowohl für potenzielle als auch für aktuelle Patienten leicht zugänglich.

Patienten verlassen sich bei der Buchung von Gesundheitsterminen zunehmend auf Suchmaschinen. Tatsächlich nutzen laut einer Google-Studie 77 Prozent der Patienten Suchmaschinen, bevor sie einen Termin buchen. Darüber hinaus führten diejenigen, die Gesundheitstermine gebucht hatten, dreimal mehr Online-Suchen durch als diejenigen, die dies nicht taten.

Dieses forschungsorientierte Verbraucherverhalten unterstreicht die Bedeutung einer starken Online-Präsenz als Gesundheitsdienstleister. Patienten prüfen sorgfältig mehrere Anbieter, bevor sie Maßnahmen ergreifen, und ein digitales Verzeichnis vereinfacht diesen Prozess für sie.

Rachel Puri, Mitbegründerin und CEO von Lina, erkennt die Marketingbedürfnisse von Gesundheitsdienstleistern in Privatpraxen. Sie erklärt: „Wir sind bestrebt, Lösungen zu schaffen, die dazu beitragen, die Praxen unserer Anbieter zu unterstützen und auszubauen und die außergewöhnliche Patientenversorgung zu würdigen, die sie bieten.“

Lina ist dafür bekannt, dass sie unabhängigen Heilpraktikern in Privatpraxen Raum, Gemeinschaft und Unterstützung bietet. Sie bieten private, anpassbare und schlüsselfertige Bürosuiten für Ärzte, Psychiater und Wellness-Praktiker. Derzeit betreibt Lina Standorte in New York City und Aventura und plant eine weitere Expansion.

Dieses digitale Anbieterverzeichnis ist ein wichtiger Schritt zur Verringerung der Marketinglasten, mit denen Ärzte im Gesundheitswesen konfrontiert sind. Es rationalisiert den Prozess der Kontaktaufnahme von Patienten mit dem richtigen Anbieter und unterstreicht gleichzeitig das beeindruckende Leistungsspektrum der Lina-Ärzte.

