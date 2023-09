Über 50 Innovationen, die die Zukunft des Einzelhandels prägen werden

Den Technology Foresights von GlobalData zufolge wird die Zukunft der Einzelhandelsbranche von mehr als 50 Innovationsbereichen geprägt sein. Diese Innovationen folgen einer S-förmigen Kurve, beginnend mit der frühen Entstehung, der beschleunigten Einführung, bevor sie sich schließlich stabilisieren und zur Reife gelangen. Es ist wichtig zu erkennen, wo sich Innovationen auf dieser Kurve befinden, um ihren aktuellen Akzeptanzgrad und ihre zukünftige Entwicklung zu verstehen.

In der aufkommenden Innovationsphase gewinnen disruptive Technologien wie digitale On-Demand-Fertigung, Planogrammoptimierung und AR-gestütztes Einkaufen an Bedeutung. Diese Technologien befinden sich in einem frühen Anwendungsstadium und sollten genau überwacht werden. Andererseits erfreuen sich immer schneller voranschreitende Innovationsbereiche wie standortbasierte Personalisierung, personalisierte Lookbooks und Self-Checkout einer stetigen Akzeptanz. Schließlich sind ausgereifte Innovationsbereiche wie die Einkaufsunterstützung im Geschäft und die Personalisierung digitaler Beschilderungen mittlerweile in der Branche gut etabliert.

Ein wichtiger Innovationsbereich im Einzelhandel ist die digitale On-Demand-Fertigung. Diese Praxis nutzt Technologien wie computergestütztes Design und 3D-Druck, um Produkte zu erstellen, die auf die individuellen Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind. Die digitale On-Demand-Fertigung optimiert Arbeitsabläufe und macht herkömmliche Werkzeuge oder Formen überflüssig. Die Analyse von GlobalData zeigt, dass über 30 Unternehmen an der Entwicklung und Anwendung der digitalen On-Demand-Fertigung beteiligt sind, darunter Technologieanbieter, etablierte Einzelhandelsunternehmen und Start-ups.

Zu den führenden Patentanmeldern im Bereich der digitalen On-Demand-Fertigung gehören Levi Strauss, die Carl-Zeiss-Stiftung, Best Apps und eBay. Diese Unternehmen sind Pioniere bei der Nutzung von Technologie zur Verbesserung des Kundenerlebnisses. Beispielsweise gründete Levi Strauss in Miami ein Pop-up-Outlet, das sich durch futuristische Merkmale auszeichnete und es Käufern ermöglichte, ihre Jeans individuell zu gestalten, wobei das Design in nur 90 Minuten fertiggestellt wurde.

Die digitale On-Demand-Fertigung bietet Einzelhändlern Flexibilität und hilft ihnen, Kosten zu senken und die betriebliche Effizienz zu verbessern. Durch den Einsatz neuester Technologien zur Herstellung personalisierter Produkte können Einzelhändler eine höhere Zufriedenheit bieten und die Kunden auf einer tieferen Ebene ansprechen. Unternehmen wie Global Technology Services, Meta Platforms und Accenture sind hinsichtlich der Anwendungsvielfalt führend, während die Carl Zeiss Stiftung, Coupang und Levi Strauss über die größte geografische Reichweite verfügen.

Um ein tieferes Verständnis der Schlüsselthemen und Technologien zu erlangen, die die Einzelhandelsbranche revolutionieren, greifen Sie auf den neuesten thematischen Forschungsbericht von GlobalData zum Thema Einzelhandel zu. Patent Analytics von GlobalData ist die führende Quelle für Brancheninformationen und bietet Daten, Forschung und Analysen zu Patentanmeldungen und -erteilungen aus der ganzen Welt.

Quellen:

– Technologie-Foresights von GlobalData

– Patentanalyse von GlobalData