La-Z-Boy konzentriert sich auf Kundenorientierung, um wettbewerbsfähig zu bleiben

La-Z-Boy, die ikonische Möbelmarke, hat Jorge Calvachi als Director of Insights engagiert, um zum ersten Mal in seiner fast 100-jährigen Geschichte eine Consumer Insights-Funktion einzurichten. Calvachi ist davon überzeugt, dass der neue Wettbewerbsvorteil in jeder Branche, einschließlich der Möbelindustrie, in der Verbraucherzentrierung liegt.

Eine Herausforderung für La-Z-Boy besteht darin, dass es über verschiedene Kanäle mehrere Kontaktpunkte mit Verbrauchern hat und das Kundenerlebnis typischerweise hybrid ist. Calvachi hat herausgefunden, dass Verbraucher länger brauchen, um einen Möbelkauf zu tätigen, wobei das Online-Surfen und anschließende Testen des Komforts im Geschäft einen wesentlichen Teil der Reise ausmacht. Allerdings waren die Erfahrungen zwischen digital und im Laden nicht konsistent.

Um dieser Herausforderung zu begegnen, erstellt Calvachi mit Hilfe von InMoment, einem Customer-Experience-Unternehmen, einen Customer-Experience-Hub. Sie werden als Ausgangspunkt Daten aus digitalen Kanälen aggregieren und nach und nach Daten von anderen Touchpoints integrieren. Ziel ist es, einen ganzheitlichen Blick auf die Customer Journey zu haben, um bessere organisatorische Entscheidungen treffen zu können.

Auch wenn die technische Implementierung nicht schwierig sein mag, ist es die eigentliche Herausforderung, die Einführung der Lösung innerhalb einer traditionsreichen Organisation voranzutreiben. Calvachi und InMoment konzentrieren sich darauf, die Zustimmung der Stakeholder zu gewinnen, um eine erfolgreiche Umsetzung sicherzustellen.

Der ultimative Maßstab für den Erfolg von La-Z-Boy ist die Bereitstellung eines Gesamterlebnisses für den Kunden, anstatt sich nur auf Conversions und Umsatzwachstum zu konzentrieren.

