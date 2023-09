KTM testet Carbonfaser-Chassis in der MotoGP

By

KTM hat kürzlich ein Carbonfaser-Chassis in der MotoGP getestet, ein Schritt, der möglicherweise die Konkurrenz aufrütteln und einen neuen Trend in der Meisterschaft setzen könnte. Während Carbonfaser-Chassis in der MotoGP kein neues Konzept sind, wurde seit Ducati bei seinen Motorrädern von 2009, 2010 und 2011 kein vollständiger Rahmen aus diesem Material mehr verwendet.

KTM ist für die Verwendung von Stahlgitter-Chassis bekannt, ein Design, das Teil der DNA der österreichischen Marke ist. Trotz der Vorschläge, dass KTM wie andere Hersteller auf einen Aluminiumrahmen umsteigen sollte, blieb das Team standhaft und setzte sein Stahlgitter-Chassis fort. Diese Entschlossenheit zahlte sich aus, denn KTM gewann 2020 sein erstes MotoGP-Rennen.

Allerdings prüft KTM derzeit die Verwendung eines Kohlefaser-Chassis. Bei den jüngsten Tests absolvierte der 31-fache MotoGP-Rennsieger Dani Pedrosa beide Trainingseinheiten auf einem Carbonfaserrahmen und belegte den dritten Gesamtrang. Pedrosa lobte das neue Chassis und sagte, dass das Gefühl ein anderes sei und dass noch Tests durchgeführt und Informationen gesammelt würden.

Das Ziel des Kohlefaser-Chassis ist, wie bei jedem anderen Chassis auch, die Verbesserung von Kurvenverhalten und Grip. Dies war in den letzten Jahren ein Schwachpunkt der KTM-Fahrer und das Team hofft, dass das neue Chassis die notwendigen Verbesserungen bringen wird. Es ist zum jetzigen Zeitpunkt schwierig, den genauen Leistungszuwachs des Kohlefaser-Chassis zu quantifizieren, aber die Tatsache, dass Pedrosa im Training nur 0.155 Sekunden hinter dem Führenden landete, ist vielversprechend.

Die Entwicklung der Fahrwerkstechnik in der MotoGP wird immer wichtiger, insbesondere wenn Aerodynamik und andere Geräte in zukünftigen Vorschriften eingeschränkt werden. Der nächste Schritt von KTM mit dem Kohlefaser-Chassis wird nach einem Test in Jerez festgelegt, wo Jack Miller und Brad Binder Gelegenheit haben werden, es auszuprobieren.

Dieser Schritt von KTM verdeutlicht die Bereitschaft der europäischen Hersteller zur Innovation und Erforschung neuer Technologien, während einige japanische Konkurrenten wie Honda und Yamaha Schwierigkeiten haben, sich anzupassen. Es wäre nicht verwunderlich, wenn in der nächsten MotoGP-Saison Carbonfaserrahmen in den Garagen aller Hersteller stehen würden.

