KPMG gründet eine Gruppe für KI und digitale Innovation und ernennt Steve Chase zum stellvertretenden Vorsitzenden

KPMG LLP, das US-amerikanische Wirtschaftsprüfungs-, Steuer- und Beratungsunternehmen, hat die Gründung einer KI- und digitalen Innovationsgruppe angekündigt, die von Steve Chase, dem neu ernannten stellvertretenden Vorsitzenden, geleitet wird. Dieser Schritt unterstreicht das Engagement von KPMG, neue Technologien zu nutzen und Innovationen im Unternehmen zu fördern.

Die Gründung der Gruppe „KI und digitale Innovation“ erfolgt zu einer Zeit, in der künstliche Intelligenz (KI) verschiedene Branchen, darunter auch professionelle Dienstleistungen, revolutionieren wird. KPMG ist sich jedoch bewusst, dass eine verantwortungsvolle KI-Implementierung auch erhebliche Wachstumschancen bieten kann.

„KI wird für KPMG und professionelle Dienstleistungen, für Kunden aus allen Branchen und für die Gesellschaft im Allgemeinen disruptiv sein; Allerdings bietet verantwortungsvolle KI auch enorme Chancen“, sagte Paul Knopp, Vorsitzender und CEO von KPMG.

Steve Chase wird in seiner neuen Rolle die Bemühungen leiten, in neue Dienste und Lösungen für Kunden zu investieren und diese zu entwickeln, neue Technologien in bestehende Dienste zu integrieren, interne Abläufe zu transformieren und sicherzustellen, dass KPMG eine führende Governance und einen verantwortungsvollen Einsatz von KI beibehält.

Chase wird außerdem das KI-Kompetenzzentrum von KPMG beaufsichtigen, das die KI-Kundendienste von KPMG, das KI-Innovationslabor sowie die Grundsätze und Richtlinien für einen verantwortungsvollen Umgang umfassen wird.

„Heute ist ein Wendepunkt für KPMG und ich fühle mich geehrt, diese neue Rolle zu übernehmen“, sagte Chase. „Wir verfügen über ein erstklassiges Team, das die Innovation bei KPMG vorantreiben wird und einen dringenden und unternehmensweiten Schwerpunkt auf die Art und Weise legen wird, wie wir KPMG durch die systemische Einführung von KI, Daten und neuen Technologien transformieren.“

Diese Ankündigung folgt mehreren anderen bedeutenden Schritten von KPMG zur Einführung von KI. Dazu gehören die Einführung generativer KI-Funktionen für alle Mitarbeiter, die es ihnen ermöglichen, schneller und strategischer zu arbeiten, sowie erweiterte Allianzen mit Google und Microsoft.

Steve Chase leitete zuvor im letzten Jahrzehnt die Beratungspraxis von KPMG und mit seinem Wechsel zur KI- und digitalen Innovationsgruppe wird Atif Zaim der nächste Beratungsleiter für KPMG Advisory.

KPMG LLP ist das US-amerikanische Unternehmen der globalen KPMG-Organisation, die in 143 Ländern und Territorien weltweit tätig ist. KPMG ist weithin für sein Engagement für gemeinnützige Arbeit, Inklusion und Vielfalt sowie die Beseitigung des Analphabetismus bei Kindern bekannt.

