Kerala strebt eine umfassende digitale Kompetenz an

Kerala, der erste Bundesstaat Indiens, der die vollständige Alphabetisierung erreicht hat, konzentriert sich nun auf die Erreichung der vollständigen digitalen Kompetenz, sagt Generalbildungsminister V. Sivankutty. In seiner Rede anlässlich des Internationalen Alphabetisierungstages auf Landesebene betonte Sivankutty die Bedeutung der digitalen Kompetenz für den heutigen technologischen Fortschritt. Er erwähnte, dass der Bildungssektor die erzielten Fortschritte bei der Alphabetisierung erfolgreich aufrechterhalten habe, digitale Kompetenz jedoch für den Erfolg des Einzelnen in der modernen Welt unerlässlich geworden sei.

Der Staat hat über die State Literacy Mission Authority mehrere Projekte zur Verbesserung der digitalen Kompetenz durchgeführt. Die Anfangsphase des Gesamtprojekts zur digitalen Kompetenz zielt darauf ab, den Lese- und Schreibstandard von Lernenden aus den eingetragenen Kasten und Stämmen in acht Bezirken zu verbessern. Durch die Auseinandersetzung mit der Bildungs- und soziokulturellen Ungleichheit von Frauen in diesen marginalisierten Gemeinschaften hofft das Projekt, Einzelpersonen zu stärken und die digitale Kluft zu überbrücken.

Der Direktor des State Council of Educational Research and Training (SCERT), Jayaprakash RK, leitete die Veranstaltung und zeigte damit das Engagement der Regierung für die Förderung der digitalen Kompetenz. Zu den weiteren Hauptrednern der Veranstaltung gehörten Supriya AR, Projektleiterin des Bundesstaates Samagra Shiksha Kerala, B. Aburaj, Direktor des State Institute of Educational Technology (SIET) Kerala, P. Pramod, stellvertretender Vorsitzender des State Council for Open and Lifelong Education (SCOLE) Kerala, und State Institute of Educational Technology (SIET) Kerala AG Oleena, Direktorin der Literacy Mission Authority.

Durch die Konzentration auf digitale Kompetenz geht Kerala einen weiteren Schritt hin zur Schaffung einer integrativen und selbstbestimmten Gesellschaft. Durch diese Initiativen möchte der Staat seine Bürger mit den notwendigen Fähigkeiten ausstatten, um die Chancen des digitalen Zeitalters zu nutzen und Bildung und sozioökonomische Entwicklung weiter zu fördern.

