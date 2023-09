Kenia eröffnet Kompetenzzentrum für die Ausbildung digitaler Kompetenzen im öffentlichen Sektor

Kenia plant die Einrichtung eines Kompetenzzentrums, das darauf abzielt, Beschäftigte im öffentlichen Sektor in digitalen Kompetenzen auszubilden. Die von Microsoft und dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen unterstützte Initiative zielt darauf ab, Beamte mit den notwendigen Fähigkeiten auszustatten, um die Digitalisierungsbemühungen im Land voranzutreiben. Zu den Schwerpunkten gehören Breitbandkonnektivität, Cloud-Infrastruktur, Einführung intelligenter Technologien, Strategien für papierlose Büros in der Regierung und Online-Plattformen für allgemeine Dienste. Das Zentrum steht im Einklang mit einem der Ziele des digitalen Masterplans Kenias, der darauf abzielt, Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) zu nutzen, um die Erbringung staatlicher Dienstleistungen zu verbessern.

Eine bemerkenswerte Lücke auf der Schulungsagenda ist jedoch die Cybersicherheit. Das kenianische IKT-Ministerium hat sich noch nicht dazu geäußert, ob Cybersicherheit in das Programm aufgenommen wird. Experten argumentieren, dass Cybersicherheit eine entscheidende Komponente für den digitalen Erfolg in der Region ist. Confidence Staveley, der Gründer der Cybersafe Foundation, einer gemeinnützigen Organisation, die sich für eine sicherere Internetnutzung in Afrika einsetzt, glaubt, dass die vom Zentrum angebotenen digitalen Schulungen als Grundlage für die Ausbildung von Talenten im Bereich Cybersicherheit in der Zukunft dienen könnten.

Staveley betont, wie wichtig es ist, öffentliches Personal weiterzubilden, wenn man bedenkt, dass diese Bevölkerungsgruppe in einigen afrikanischen Ländern nur über geringe digitale Kompetenzen verfügt. Beim Übergang von Regierungen zu digitalen Systemen ist es von entscheidender Bedeutung, sicherzustellen, dass öffentliche Mitarbeiter mit den notwendigen Fähigkeiten ausgestattet sind, um Technologie verantwortungsvoll und sicher zu nutzen. Daher ist die Initiative zur Schulung des Personals im öffentlichen Sektor in digitalen Kompetenzen lobenswert.

Diese Bemühungen in Kenia sind Teil eines umfassenderen Trends, wie die Eröffnung eines IKT-Kompetenzzentrums an der United States International University-Africa Anfang dieses Jahres zeigt. Darüber hinaus haben das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen und Microsoft ein Memorandum of Understanding unterzeichnet, um Partnerschaften zu erkunden und Wege in Nigeria zu definieren. Diese Entwicklungen unterstreichen die wachsende Anerkennung der Bedeutung der Schulung digitaler Kompetenzen für die Stärkung des Einzelnen und die Förderung der digitalen Transformation in verschiedenen Sektoren.

