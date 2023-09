Das iPhone 15 könnte aufgrund der chinesischen Regierung und fehlender Material-Upgrades vor Herausforderungen stehen, sagt JP Morgan

By

Die Investmentfirma JP Morgan hat ihre Meinung zur kommenden iPhone 15-Reihe von Apple revidiert und erklärt, dass es keine wesentlichen Verbesserungen gibt, die Käufer anlocken könnten. Das Unternehmen erhöhte das Kursziel von Apple im August zunächst auf 235 US-Dollar, hat nun jedoch seine optimistische Meinung aufgegeben und das Kursziel auf 230 US-Dollar gesenkt. JP Morgan geht davon aus, dass der Volumenzyklus für das iPhone 15 hauptsächlich durch Ersetzungen und Upgrades der bestehenden Benutzerbasis und nicht durch materielle Upgrades bestimmt wird.

Laut JP Morgan wird der Durchschnittsverbraucher wahrscheinlich nur eine Änderung am aktualisierten Gehäuse bemerken, wobei das iPhone 15 bei Pro-Modellen voraussichtlich ein Titangehäuse anstelle von Edelstahl haben wird. Das Unternehmen schlägt vor, dass Apple möglicherweise eine Preiserhöhung auf allen Ebenen durchführt, um einen reichhaltigeren Produktmix aufrechtzuerhalten. JP Morgan glaubt, dass steigende Preise für alle iPhones und nicht nur für die Pro-Modelle eine Vergrößerung der Preislücke verhindern und Verbraucher dazu ermutigen werden, sich für höherwertige Geräte zu entscheiden.

JP Morgan räumt auch ein, dass das jüngste iPhone-Verbot für chinesische Regierungsangestellte und die Einführung des Mate 60 Pro von Huawei eine Herausforderung für Apples Marktanteil in China darstellen könnten. Das Unternehmen geht jedoch nicht davon aus, dass sich diese Beschränkungen wesentlich auf die Mengenaussichten auswirken werden, da frühere Beschränkungen das Kaufverhalten der Verbraucher nicht verändert haben. Dennoch deutet JP Morgan an, dass die Beschränkungen es Apple erschweren werden, in China weiterhin Marktanteile zu gewinnen.

JP Morgan führt seine Entscheidung, das Kursziel zu senken, auf niedrige iPhone-Volumenerwartungen und zahlreiche Gegenwinde zurück. Das Unternehmen stellt fest, dass die Begeisterung der Anleger im Vorfeld der Einführung des iPhone 15 im Vergleich zu den Vorjahren aufgrund von Ausgabenbeschränkungen der Verbraucher und einer wettbewerbsintensiveren Landschaft geringer ist. Während die meisten Analysten Preiserhöhungen nur für die Pro-Modelle vorhersagen, erwartet JP Morgan einen Preisanstieg bei allen iPhones.

Quellen:

JP Morgan

AppleInsider