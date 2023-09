Japanischer YouTuber wegen Urheberrechtsverletzung und Veröffentlichung von Spoilern verhaftet

By

Ein japanisches Gericht hat kürzlich eine schwere Strafe gegen einen YouTuber wegen Urheberrechtsverstößen und dem Teilen von Spoilern verhängt. Dieser Online-Content-Ersteller ist möglicherweise einer der ersten Menschen weltweit, der mit rechtlichen Konsequenzen für die Veröffentlichung von Gameplay-Clips rechnen muss.

In den meisten Fällen wird das Urheberrecht von Plattformen gegenüber Inhaltserstellern, die lizenziertes Material verwenden, in der Regel milder durchgesetzt. Gelegentlich wird Personen wie Adin Ross und Colleen Ballinger sogar vorgeworfen, das Urheberrecht zum Schutz ihres öffentlichen Ansehens auszunutzen. Festnahmen und Gefängnisstrafen sind jedoch höchst ungewöhnliche Vorkommnisse, weshalb der Fall eines japanischen YouTubers, der wegen Urheberrechtsverletzung zu einer Geldstrafe von 1 Million Yen und zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt wurde, große Aufmerksamkeit erregt hat.

Shinobu Yoshida, der betreffende YouTuber, wurde für schuldig befunden, ein Let's-Play-Video des Spiels Steins;Gate: My Darling's Embrace hochgeladen zu haben. Dies ist das erste Mal, dass jemand wegen Urheberrechtsverletzung verurteilt wurde, weil er Gameplay-Material geteilt hat. Yoshidas Strafverfolgung wurde von der Content Overseas Distribution Agency (CODA) geleitet, einer Organisation, die sich hauptsächlich auf den Urheberrechtsschutz konzentriert.

Yoshidas Festnahme erfolgte am 24. Mai dieses Jahres nach dem Hochladen von Spielmaterial, einschließlich des Endes des Spiels. In Gerichtsdokumenten gab Yoshida selbst zu, wissentlich gegen das Gesetz verstoßen zu haben. Infolgedessen wurde ihm eine Geldstrafe in Höhe von umgerechnet 6,785 US-Dollar und eine zweijährige Haftstrafe auferlegt, die für fünf Jahre zur Bewährung ausgesetzt wird.

Diese Strafe ist im Vergleich zu den üblichen Maßnahmen der Demonetisierung oder Videoentfernung, die von Content-Plattformen angewendet werden, deutlich härter. Diese strenge Antwort von CODA zeigt ihre standhafte Haltung zum Urheberrechtsschutz. Einer übersetzten Pressemitteilung zufolge erklärte ein Vertreter von CODA: „Obwohl er wusste, dass er das Urheberrecht verletzte, postete er weiterhin, um finanziellen Gewinn zu erzielen.“

Yoshida wurde außerdem für schuldig befunden, unbearbeitete Clips des beliebten Anime Spy X Family geteilt und damit monetarisiert zu haben. Dieser Fall ist Teil eines umfassenderen Vorgehens gegen „Fast-Content“, ein beliebtes Genre in Japan. In der Pressemitteilung von CODA wird darauf hingewiesen, dass ähnliche Praktiken anderswo vorherrschen könnten und dass es als problematisch angesehen wird, nur die Endszenen eines Spiels zu extrahieren und zu veröffentlichen oder die gesamte Geschichte in einem kurzen Video zusammenzufassen.

