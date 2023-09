Japans FSA schlägt Steueränderungen für Unternehmen mit digitalen Vermögenswerten vor

By

Die Financial Services Agency (FSA), Japans Finanzaufsichtsbehörde, hat mehrere Änderungen an der Steuergesetzgebung vorgeschlagen, um ein günstigeres Umfeld für die Einführung der Blockchain-Technologie zu schaffen. Einer der wichtigsten Vorschläge ist die Abschaffung der Jahresendsteuer auf „nicht realisierte Gewinne“ auf digitale Vermögenswerte für inländische Unternehmen.

Derzeit müssen juristische Personen in Japan Steuern auf die Wertsteigerung ihrer digitalen Vermögenswerte zahlen, auch wenn diese Vermögenswerte nicht in Fiat-Währung umgewandelt wurden. Dies steht im Gegensatz zu vielen anderen Rechtsordnungen, in denen Unternehmen nur dann besteuert werden, wenn sie digitale Vermögenswerte verkaufen oder gegen Fiat eintauschen.

Der Vorschlag der FSA zielt darauf ab, inländische Unternehmen von der Belastung dieser jährlichen Steuer auf nicht realisierte Gewinne zu befreien. Auf diese Weise hofft die Agentur, mehr Unternehmen dazu zu bewegen, in die Bereiche digitale Vermögenswerte und Blockchain zu investieren.

Dieser Schritt ist eine Reaktion auf Forderungen nach einer Steuerreform von Befürwortern digitaler Vermögenswerte in Japan. Die Japan Blockchain Association (JBA), eine nichtstaatliche Lobbygruppe, plädiert für Änderungen, um die Steuerbelastung der inländischen Digital-Asset-Industrie zu verringern. Sie schlugen drei wichtige Änderungen vor, von denen eine mit dem Vorschlag der FSA übereinstimmt, die Steuer auf nicht realisierte Gewinne am Jahresende für Unternehmen, die digitale Vermögenswerte halten, abzuschaffen.

Dieser Vorschlag der FSA wird wahrscheinlich vom Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie sowie vom japanischen Premierminister Fumio Kishida unterstützt, der das Engagement seiner Regierung für die Unterstützung der Web3- und Blockchain-Sektoren zum Ausdruck gebracht hat.

Dieser Schritt hin zu Steuerreformen für Unternehmen im Bereich digitaler Vermögenswerte in Japan spiegelt die Anerkennung der Regierung der Bedeutung der Blockchain-Technologie und ihren Wunsch wider, ein günstigeres Umfeld für ihre Einführung zu schaffen.

