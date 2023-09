Japanische Software-Charts: Pikmin 4 belegt erneut den Spitzenplatz

Die neuesten japanischen physischen Charts von Famitsu wurden veröffentlicht und enthüllen die meistverkauften Spiele des Landes. Wieder einmal hat sich Pikmin 4 mit 34,240 verkauften Exemplaren den Spitzenplatz gesichert. Dieser Nintendo Switch-Titel dominiert weiterhin die Rangliste und verdrängt den Sieger der letzten Woche, Armored Core VI: Fires of Rubicon, auf den zweiten bzw. vierten Platz auf PlayStation 5 bzw. 4.

Weitere bemerkenswerte Einträge in den Top Ten sind Tears of the Kingdom auf dem fünften Platz und Mario Party Superstars auf dem neunten Platz. Erwähnenswert ist, dass sich Dauerbrenner wie Mario Kart 8 Deluxe, Minecraft und Pokémon Scarlet and Violet weiterhin gut verkaufen.

In Bezug auf die Hardware bleibt das Switch-OLED-Modell das meistverkaufte System und hat in der vergangenen Woche weitere 63,305 Einheiten verkauft. Knapp dahinter folgt die PlayStation 5 mit 48,588 verkauften Einheiten auf dem zweiten Platz. Die Switch Lite belegt innerhalb der Switch-Familie den dritten Platz, während das OG Switch-Modell den vierten Platz belegt.

Auch die Xbox Series S, die PlayStation 5 Digital Edition und die Xbox Series X tauchen in den Charts auf, allerdings mit geringeren Verkaufszahlen. Schließlich schafft es der neue 2DS LL diese Woche, 37 Einheiten zu verkaufen.

Insgesamt veranschaulichen die Charts dieser Woche die anhaltende Beliebtheit von Nintendo Switch-Titeln in Japan, wobei Pikmin 4 erneut seine Spitzenposition sicherte.