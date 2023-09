Investoren bleiben skeptisch gegenüber der bevorstehenden iPhone-Einführung von Apple

By

Laut Analyst Samik Chatterjee von JPMorgan steht Apple vor einer Herausforderung, da die Anleger einen pessimistischen Ausblick auf die bevorstehende iPhone-Einführung des Unternehmens haben. Chatterjee bekräftigte seine Übergewichtung der Apple-Aktie, passte sein Kursziel jedoch auf 230 US-Dollar an, was einer Reduzierung um 5 US-Dollar entspricht. Trotz des Rückgangs deutet die neue Prognose immer noch auf einen potenziellen Anstieg von 30 % gegenüber dem Schlusskurs des Vortages hin.

Chatterjee erklärte in einer Notiz, dass die Performance der Aktie für den Rest des Jahres davon abhängt, dass die derzeit niedrigen Erwartungen der Anleger hinsichtlich der Einführung des iPhone 15 übertroffen werden. Die Aktien von Apple verzeichneten in diesem Quartal bereits einen Rückgang von fast 8.5 %, wobei ein erheblicher Teil der Verluste diese Woche auf Berichte zurückzuführen war, die darauf hindeuteten, dass chinesischen Regierungsmitarbeitern möglicherweise die Nutzung von iPhones verboten wird.

Auch wenn die bevorstehende iPhone-Einführung die niedrigen Erwartungen der Anleger übertrifft, geht Chatterjee davon aus, dass das Wachstumspotenzial der Aktie für den Rest des Jahres 2023 begrenzt sein wird. Dies ist auf die starke Leistung von Apple zu Beginn des Jahres und einen Gewinnmultiplikator zurückzuführen, der etwa 61 % höher ist als im zweiten Halbjahr 2019.

Chatterjee zog eine Parallele zu einem früheren Szenario, in dem die Aktien von Apple eine Outperformance erzielten, indem sie die niedrigen Erwartungen der Anleger an das iPhone 11 erfüllten oder übertrafen. Er erwähnte, dass die Verbrauchernachfrage in erster Linie durch den Wunsch nach einem Ersatz getrieben sein wird, da das iPhone 15 keine wesentlichen Upgrades bietet oder bestehende Modelle aufrüsten. Chatterjee schlug vor, dass eine Preiserhöhung für alle iPhone-Modelle, anstatt nur auf die Pro-Modelle abzuzielen, Verbraucher dazu anregen könnte, sich für höherwertige Geräte zu entscheiden.

Trotz dieser kurzfristigen Herausforderungen behielt Chatterjee seinen positiven Ausblick für Apples iPhone- und Serviceumsätze bei. Er identifizierte verschiedene Katalysatoren, die zum Umsatzwachstum und zum Gesamtpotenzial beitragen könnten, beispielsweise die Umstellung des Unternehmens auf Dienstleistungen, das Wachstum der installierten Basis, die Technologieführerschaft und den flexiblen Kapitaleinsatz.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Apple-Aktie zwar in jüngster Zeit Rückschläge erlitten hat, Chatterjee jedoch davon überzeugt ist, dass es ungenutzte Wachstumsbereiche und finanzielles Potenzial gibt, die derzeit von Anlegern unterbewertet werden. Angesichts der Erwartung eines zweistelligen Gewinnwachstums und einer möglichen Neubewertung der Aktien bleibt Chatterjee hinsichtlich der Zukunftsaussichten von Apple optimistisch.

