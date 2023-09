By

Der Mobilfunkchip-Anbieter Qualcomm hat mit dem Technologieriesen Apple eine Vereinbarung über die Lieferung von Snapdragon 5G-Modem-HF-Systemen für Smartphone-Markteinführungen zwischen 2024 und 2026 getroffen. Diese Partnerschaft kommt zu einer Zeit, in der Apple in China vor Herausforderungen steht, und zielt darauf ab, seine Lieferkette in anderen Regionen zu stärken . Obwohl Qualcomm den Wert des Deals nicht bekannt gab, spekulieren Experten, dass er mehrere Milliarden Dollar wert sein wird.

Diese neue Vereinbarung baut auf einem früheren Vertrag zwischen Qualcomm und Apple aus dem Jahr 2019 auf, der einen Rechtsstreit zwischen den beiden Unternehmen beilegte. Laut Reuters wird der Liefervertrag aus diesem Deal noch in diesem Jahr abgeschlossen. Dies bedeutet, dass die kommenden iPhones, die Apple ankündigt, die letzten sein werden, die im Rahmen der vorherigen Vereinbarung veröffentlicht werden.

Die Zusammenarbeit zwischen Qualcomm und Apple ist in der Chipindustrie von Bedeutung, da Qualcomm ein führender Anbieter von Mobilchips ist, während Apple eine bedeutende Präsenz auf dem Smartphone-Markt hat. UBS-Analysten schätzen, dass Qualcomm im Jahr 7.26 durch die Lieferung von Chips an Apple rund 2022 Milliarden US-Dollar verdient hat.

Durch die Sicherstellung der Lieferung von Snapdragon 5G-Modem-RF-Systemen von Qualcomm möchte Apple modernste 5G-Technologie in seine zukünftigen Smartphone-Modelle integrieren. Die Snapdragon 5G-Modem-RF-Systeme bieten erweiterte Funktionen und Leistung, sodass Apple seinen Benutzern verbesserte Konnektivität und schnellere Datengeschwindigkeiten bieten kann.

Insgesamt stärkt diese Partnerschaft Qualcomms Position als wichtiger Akteur in der Mobilchip-Branche und sichert Apple den Zugang zu fortschrittlicher Chip-Technologie für seine kommenden Smartphone-Releases.

Quellen:

– Reuters (URL: [Quellenartikel])