Den Astronauten an Bord der Internationalen Raumstation (ISS) bot sich ein atemberaubender Anblick, als sie den feurigen Wiedereintritt des russischen Frachtraumschiffs Progress MS-23 in die Erdatmosphäre miterlebten. Obwohl es sich bei der Veranstaltung um nicht wiederverwendbare Frachtschiffe handelt, bot die Veranstaltung einen Platz in der ersten Reihe für etwas, das man nur als seltenes stimmungsvolles „Feuerwerk“ bezeichnen kann.

Die Raumsonde Progress MS-23 verließ die ISS mit einer Ladung veralteter Ausrüstung und Hausmüll. Nur vier Stunden nach dem Abdocken konnte die NASA-Astronautin Jasmin Moghbeli das wieder eintretende Raumschiff lokalisieren und atemberaubende Fotos davon machen, wie es in der Erdatmosphäre verglühte. Das nur wenige Minuten dauernde Schauspiel erinnerte Moghbeli an ein Feuerwerk, insbesondere als das Raumschiff auseinanderbrach.

Während der Großteil des Raumfahrzeugs und seines Inhalts hoch über der Erde verbrannt wurde, fielen einige Trümmer in den Pazifischen Ozean. Diese Standardpraxis wird für nicht wiederverwendbare Frachtschiffe befolgt, die die ISS verlassen, beispielsweise die russische Progress-Kapsel und das Cygnus-Fahrzeug von Northrop Grumman. Diese Fahrzeuge werden routinemäßig in der Atmosphäre entsorgt, nachdem sie ihre Versorgungslieferungen abgeschlossen und Platz für neue Ladung geschaffen haben.

Im Gegensatz dazu ist die Dragon-Kapsel von SpaceX, das dritte Raumschiff, das für Frachtflüge eingesetzt wird, in der Lage, zur sicheren Wasserung und späteren Wiederverwendung nach Hause zurückzukehren. Diese Auszeichnung unterstreicht die kontinuierlichen Fortschritte in der Weltraumtechnologie und die Bemühungen, die Weltraumforschung nachhaltiger zu gestalten.

Die Veranstaltung dient als Erinnerung an die unglaublichen Leistungen, die durch internationale Zusammenarbeit und den ständigen Fortschritt der Weltraumforschung erreicht wurden. Während Astronauten ihre wichtige Arbeit auf der ISS fortsetzen, werden mit Sicherheit noch weitere beeindruckende Momente kommen.

FAQ

F: Was beförderte das Frachtraumschiff?

A: Das russische Frachtraumschiff Progress MS-23 beförderte alte Ausrüstung und Hausmüll.

F: Was passiert mit nicht wiederverwendbaren Frachtschiffen, nachdem sie die ISS verlassen haben?

A: Nicht wiederverwendbare Frachtschiffe wie die russische Progress-Kapsel und das Cygnus-Fahrzeug von Northrop Grumman werden in der Erdatmosphäre entsorgt.

F: Kann die SpaceX Dragon-Kapsel wiederverwendet werden?

A: Ja, die SpaceX Dragon-Kapsel ist für sichere Wassereinwirkung und zukünftige Wiederverwendung konzipiert.

F: Was haben die Astronauten auf der ISS beim Wiedereintritt der Raumsonde beobachtet?

A: Die Astronauten beobachteten ein atemberaubendes Schauspiel, das einem Feuerwerk ähnelte, als das Raumschiff in der Erdatmosphäre auseinanderbrach.