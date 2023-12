By

Es sind neue Details über die Zukunft des indischen Chandrayaan-Mondprogramms bekannt geworden, die Aufschluss über die Pläne des Landes zur Weltraumforschung geben. Während einer Präsentation auf der Indian Society of Geomatics und dem Indian Society of Remote Sensing National Symposium 2023 enthüllte ISRO-Vorsitzender S. Somanath den Fahrplan für die indische Weltraumforschung. Diese Roadmap umfasst die bevorstehende Mission Chandrayaan 4, die die bahnbrechende Technologie der additiven Fertigung, auch bekannt als 3D-Druck, auf der Mondoberfläche präsentieren wird.

Ziel der Mission Chandrayaan 4 ist es, die Fähigkeiten der In-Situ Resource Utilization (ISRU) bzw. Local Resource Utilization (LRU), wie sie in China bzw. den USA genannt wird, zu entwickeln. Durch den Einsatz der 3D-Drucktechnologie und die Verwendung von lokal gewonnenem Mondregolith als „Tinte“ werden zukünftige Mondforscher in der Lage sein, Werkzeuge, Ersatzteile, Ziegel und sogar ganze Lebensräume auf dem Mond herzustellen. Dieser technologische Fortschritt wird die langfristige menschliche Präsenz auf dem Mond nachhaltiger und kostengünstiger machen.

Allerdings bringt die Arbeit mit der 3D-Drucktechnologie auf dem Mond ihre ganz eigenen Herausforderungen mit sich. Die Drucker müssen umgestaltet werden, damit sie in der Umgebung mit geringer Schwerkraft des Mondes funktionieren, mit extremen Temperaturschwankungen zurechtkommen und der empfindlichen Mondatmosphäre standhalten, die von hochenergetischen Teilchen von der Sonne bombardiert wird. Darüber hinaus stellt der Mondregolith selbst eine Gefahr dar, da seine feinen und groben Partikel leicht in Risse und Nähte eindringen und möglicherweise Personen und Ausrüstung schädigen.

Indien ist mit seinem Streben nach 3D-Drucktechnologie auf dem Mond nicht allein. Sowohl China als auch die USA haben ähnliche Pläne, diese Technologie in ihren Mondbasisprojekten einzusetzen. Diese Länder arbeiten derzeit zusammen mit verschiedenen Forschungseinrichtungen an Möglichkeiten, simulierten Mondregolith zu extrahieren, zu verarbeiten und in 3D zu drucken. China wird mit seiner Mission Chang'e 3 im Jahr 8 den 2028D-Druck demonstrieren, während Indiens Mission Chandrayaan 4 für dasselbe Jahr geplant ist.

Die Zukunft der Mondforschung wird zweifellos von den Fortschritten in der 3D-Drucktechnologie geprägt sein. Während sich Länder vorstellen, Raumstationen zu errichten und Menschen auf dem Mond zu landen, wird die Fähigkeit, lokale Ressourcen zu nutzen, für Nachhaltigkeit, Effizienz und langfristige Präsenz auf dem himmlischen Nachbarn der Erde von entscheidender Bedeutung sein. Mit jeder Mission und jedem technologischen Durchbruch kommt die Menschheit dem Erreichen dieser monumentalen Ziele einen Schritt näher.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Was ist der Zweck der Chandrayaan 4-Mission?

A: Die Mission Chandrayaan 4 zielt darauf ab, die Möglichkeiten des 3D-Drucks auf der Mondoberfläche zu demonstrieren und die Technologie für die In-Situ-Ressourcennutzung (ISRU) zu entwickeln.

F: Wie kann der 3D-Druck auf dem Mond zukünftigen Mondforschern zugute kommen?

A: Der 3D-Druck mit lokal gewonnenem Mondregolith kann künftigen Mondforschern die Herstellung von Werkzeugen, Ersatzteilen, Ziegeln und sogar Lebensräumen ermöglichen, wodurch die Notwendigkeit verringert wird, alles von der Erde zu transportieren, und die langfristige Präsenz auf dem Mond nachhaltiger wird.

F: Vor welchen Herausforderungen steht der 3D-Druck auf dem Mond?

A: Die 3D-Drucktechnologie auf dem Mond muss überarbeitet werden, um in einer Umgebung mit geringer Schwerkraft zu funktionieren, extremen Temperaturschwankungen standzuhalten und mit dem gefährlichen Mondregolith zurechtzukommen, der leicht in Risse und Nähte eindringt.

F: Welche Länder planen den Einsatz des 3D-Drucks auf dem Mond?

A: China und die USA planen, die 3D-Drucktechnologie im Rahmen ihrer Mondbasisprojekte einzusetzen, wobei verschiedene Forschungseinrichtungen an der Entwicklung des Prozesses von der Gewinnung bis zum 3D-Druck auf der Mondoberfläche zusammenarbeiten.