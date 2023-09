Die israelische Zentralbank erwägt die Ausgabe eines digitalen Schekels

By

Die israelische Zentralbank, die Bank of Israel, prüft die Möglichkeit der Ausgabe eines digitalen Schekels, um die Zahlungssysteme des Landes zu verbessern. Obwohl die Entscheidung zur Einführung eines digitalen Schekels noch nicht gefallen ist, ist die Zentralbank weiterhin bestrebt, die Grenzen digitaler Währungen voranzutreiben.

Die Zentralbank begann im November 2021 mit der Erforschung und Vorbereitung der möglichen Ausgabe eines digitalen Schekels als Mittel zur Schaffung eines effizienteren Zahlungssystems. Israel hatte Ende 2017 zunächst über die Ausgabe einer digitalen Zentralbankwährung (CBDC) nachgedacht, und der jüngste Fokus auf einen digitalen Schekel steht im Einklang mit globalen Trends in fortgeschrittenen Volkswirtschaften.

Der Gouverneur der Bank of Israel, Amir Yaron, erklärte, dass die Entscheidung zur Ausgabe eines digitalen Schekels wie in den meisten fortgeschrittenen Volkswirtschaften noch offen sei. Die Zentralbank ist jedoch bestrebt, bei der CBDC-Erkundung an vorderster Front zu bleiben und die Bemühungen zur Modernisierung der Zahlungssysteme und des Finanzsystems als Ganzes zu unterstützen.

Die israelische Zentralbank hat beim Sela-Projekt bereits mit ihrem Gegenstück in Hongkong und der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich zusammengearbeitet. Dieses Projekt hat die Machbarkeit eines CBDC für den Einzelhandel demonstriert, das Zugänglichkeit, Wettbewerb und robuste Cybersicherheit vereint und gleichzeitig die Vorteile von physischem Bargeld beibehält.

Ein digitaler Schekel könnte den Wettbewerb im israelischen Finanzsystem stärken, das derzeit von einigen wenigen großen Banken und Institutionen dominiert wird. Der stellvertretende Gouverneur Andrew Abir betonte die Notwendigkeit gleicher Wettbewerbsbedingungen, die es neuen Marktteilnehmern ermöglichen, Finanzprodukte anzubieten. Der jüngste Anstieg der Zinssätze hat die Grenzen bestehender Banken bei der Durchsetzung von Zinserhöhungen auf die Guthaben der Kunden deutlich gemacht, was zu Unzufriedenheit in der Öffentlichkeit geführt hat.

Die Bank of Israel erkennt die rasante Digitalisierung der Wirtschaft und sieht die potenziellen Vorteile eines digitalen Schekels. Im Falle einer Umsetzung strebt die Zentralbank an, den Datenschutz bei digitalen Transaktionen zu priorisieren und dabei mindestens das gleiche Maß an Datenschutz wie bei bestehenden digitalen Zahlungsmethoden sicherzustellen.

Während die Entscheidung bezüglich eines digitalen Schekels noch nicht endgültig getroffen wurde, erkundet die Bank of Israel aktiv die Möglichkeiten und bleibt an der Spitze der CBDC-Forschung und -Entwicklung.

Quellen:

– Reuters: https://www.reuters.com/markets/japan-central-bank-says-got-find-way-deal-digital-currencies-2022-09-12/

– Bank von Israel: https://www.boi.org.il/en/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/15-28-2021.aspx