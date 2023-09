Die Bedeutung der Sicherung Ihrer digitalen Lieferkette

Cybersicherheit hat für Unternehmen in der heutigen digitalen Landschaft höchste Priorität. Kleine und mittlere Unternehmen gaben im Jahr 280 über 2022 Millionen Pfund für Cybersicherheit aus, was ihre Bedeutung für moderne Geschäftsabläufe unterstreicht. Während Unternehmen viel in den Schutz ihrer APIs, Cloud-Infrastruktur und Hardware investieren, übersehen sie oft die Schwachstellen, die mit ihrer digitalen Lieferkette verbunden sind.

Ein Supply-Chain-Angriff liegt vor, wenn Angreifer einen vertrauenswürdigen Drittanbieter oder Lieferanten infiltrieren, der Produkte, Komponenten oder Dienstleistungen für das Zielunternehmen bereitstellt. Mit anderen Worten: Ihr Unternehmen ist nur so sicher wie das schwächste Glied in Ihrer digitalen Lieferkette. Viele Websites sind auf Elemente von Drittanbietern und Open-Source-Elementen angewiesen, was zu Schwachstellen in ihrem Code führen kann. Die Identifizierung der Quelle dieser Komponenten und die Bewertung ihrer Sicherheit können eine anspruchsvolle Aufgabe sein.

Um die mit Ihrer digitalen Lieferkette verbundenen Risiken zu mindern, ist es wichtig, die Sicherheitspraktiken der Ingenieure und Unternehmen zu bewerten, die die von Ihnen importierten Softwarekomponenten erstellen. Achten Sie auf Indikatoren für ihr Engagement für Softwaresicherheit, wie etwa regelmäßige Updates und eine umfassende Codeabdeckung. Berücksichtigen Sie außerdem die Erfolgsbilanz von Unternehmen, die sich auf die von ihnen erstellte Software verlassen, da diese eher zeitnahen Updates Priorität einräumen.

Während die Sicherung der Software-Lieferkette von entscheidender Bedeutung ist, ist es wichtig, ein Gleichgewicht zwischen Cybersicherheit und Projektproduktivität zu finden. Durch die Einführung neuer Tools und Ansätze wie Security-as-Code und DevSecOps können Sicherheitsprobleme früher im Entwicklungsprozess angegangen und die Produktivität gesteigert werden. Verschiedene Anbieter, darunter Google und Snyk, bieten Tools an, die moderne Sicherheitskonzepte unterstützen.

Angriffe auf die Lieferkette können erhebliche Folgen haben, wie der SolarWinds-Angriff im Jahr 2020 gezeigt hat. Angreifer haben Schadcode in das Softwaresystem von SolarWinds eingeschleust und dadurch nicht nur das Unternehmen, sondern auch seine 30,000 Kunden gefährdet. Unternehmen dürfen ihrer digitalen Lieferkette nicht blind vertrauen und sollten die gebotene Sorgfalt walten lassen, um Sicherheitsbedrohungen zu minimieren.

Die Sicherung Ihrer digitalen Lieferkette ist ein wesentlicher Aspekt umfassender Cybersicherheit. Durch die Identifizierung von Schwachstellen, die Bewertung der Sicherheitspraktiken von Lieferanten und die Einführung moderner Sicherheitstools und -ansätze können Unternehmen ihre Abwehrkräfte gegen Angriffe auf die Lieferkette verbessern.

