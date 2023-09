The Changeling: Eine fantastische und zum Nachdenken anregende Horrorshow

By

„The Changeling“, die neueste Fantasy-Horrorserie auf Apple TV+, ist eine packende und beunruhigende Reise, die Elemente von Spannung und Grusel mit einem Hauch von Blut verbindet. Basierend auf dem preisgekrönten Roman von Victor LaValle folgt die Serie Apollo, dargestellt von LaKeith Stanfield, während er versucht, die Geheimnisse rund um das plötzliche Verschwinden seiner Frau Emma (Clark Backo) aufzudecken.

Die Show enthält zwar ein paar Jump-Scares, diese sind jedoch relativ mild, sodass sie für diejenigen geeignet ist, die sich leicht erschrecken lassen. Anstatt sich auf billige Tricks zu verlassen, zeichnet sich „The Changeling“ dadurch aus, dass es über einen längeren Zeitraum Spannung aufbaut und so ein noch intensiveres Seherlebnis schafft. Alltägliche Handlungen wie jemand, der in einem entscheidenden Moment eine Tasche fallen lässt oder auf einen Tisch schlägt, tragen zur elektrisierenden Atmosphäre bei.

Als Fantasy-Horror findet „The Changeling“ eine empfindliche Balance zwischen beunruhigenden und grotesken Momenten. Zwar gibt es ein paar grausige Szenen, wie zum Beispiel eine Figur, die einen Wangenknochenbruch erleidet, aber die Show versucht in erster Linie, das Publikum auf subtilere Weise zu verstören. Der Schwerpunkt liegt darauf, ein Gefühl des Unbehagens zu erzeugen, anstatt auf unnötige Gewalt zurückzugreifen.

Einer der herausragenden Aspekte von „The Changeling“ ist die außergewöhnliche Regie von Talenten wie Melina Matsoukas und Jonathan van Tulleken. In Kombination mit den überzeugenden Darbietungen von Stanfield und Backo befasst sich die Show nicht nur mit den universellen Ängsten, die mit der Elternschaft verbunden sind, sondern beleuchtet auch die spezifischen Herausforderungen, mit denen schwarze Mütter konfrontiert sind. Es untersucht Themen wie Opferbereitschaft, postpartale Depression und die erhöhten Risiken, denen schwarze Frauen bei der Geburt ausgesetzt sind.

„The Changeling“ ist vielleicht nicht die gruseligste Serie überhaupt, aber sie bietet eine einzigartige und zum Nachdenken anregende Interpretation des Horrors. Es wirft beunruhigende Fragen über die Grenzen familiärer Bindungen und die wahre Natur der Elternschaft auf und hinterlässt bei den Zuschauern noch lange nach dem Abspann ein Gefühl des Unbehagens. Obwohl die Serie einen fantastischen Charakter hat, schafft sie es, auch in den dunkelsten Zeiten den Glauben an die Liebe zu wecken, was sie sowohl für Horror-Enthusiasten als auch für diejenigen, die leichter Angst haben, zu einer lohnenswerten Uhr macht.

