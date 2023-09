By

In der sich ständig weiterentwickelnden Arbeitswelt erfordern neue Jobs oft neue Worte, um sie zu beschreiben. Mit fortschreitender Technologie werden bestimmte Berufe obsolet, während andere neu entstehen, was zu einer Verschiebung der dazugehörigen Sprache führt. Die Abschaffung des iPod beispielsweise hat den Begriff „Pod“ nicht aus unserem Wortschatz gelöscht. Stattdessen entstand daraus eine Familie von Berufen rund um Podcasts und Audioproduktion.

Der Begriff „Schote“ selbst hat eine lange Geschichte und reicht bis ins 17. Jahrhundert zurück, als er zur Beschreibung von Hülsenfruchtsamen oder Saatgetreide verwendet wurde. Auch Science-Fiction spielte bei der Gestaltung des Wortes eine Rolle. In den 1950er Jahren gab es Hinweise auf „Pod People“ – pflanzenähnliche Außerirdische, die geschickt wurden, um Menschen nachzubilden. Diese Verbindung zwischen Pods und Science-Fiction beeinflusste die Benennung von Apples Musikplayer, dem iPod.

Cricket, ein beliebter Sport mit einer reichen Geschichte, hat auch zur Entwicklung der Berufsbezeichnungen beigetragen. Gideon Haigh und Peter Lalor, renommierte Journalisten und Schriftsteller, sind heute als Podcaster bekannt, die „Cricket, Etcetera“ präsentieren. Diese Verschmelzung von Cricket und Technologie führte zur Entstehung der Rolle des Cricket-Podcasters. Heutzutage werden bei einer schnellen Suche auf Job-Websites über 200 Stellen im Zusammenhang mit Podcasts angezeigt, darunter Texter, Audio-Imager (Sounddesigner) und Geschichtenerzähler.

Es sind jedoch nicht nur Technologie und Unterhaltung, die Berufsbezeichnungen prägen. Inga Simpsons Roman „Willowman“ führt uns in den Begriff „Pod Shaver“ ein – jemand, der Weidenschoten in Cricketschläger schnitzt. Obwohl der Begriff möglicherweise aus dem Oxford English Dictionary gestrichen wurde, argumentieren mehrere Wissenschaftler, dass es zu einer Wiederbelebung des Schotenrasierens kommt, da ländliche Unternehmer im Vereinigten Königreich authentische, handgefertigte Cricketschläger zurückbringen.

Der Zusammenhang zwischen Arbeit und Sprache ist unbestreitbar. Arbeit ist ein wichtiger Teil unseres Lebens und erfordert die Schaffung neuer Wörter zur Beschreibung neu entstehender Berufe. So wie eine Fledermaus aus einer wachsenden Weide geschnitzt wird, helfen uns diese Worte, die sich entwickelnden Lebensweisen zu verstehen und zu artikulieren. Auch wenn Berufe aus der Mode kommen oder obsolet werden, gibt es Situationen wie den Pod-Shaver, in denen sie eine Wiedergeburt erleben können. Indem wir das Zusammenspiel von Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft verstehen, können wir einen tieferen Einblick in die sich ständig verändernde Arbeitswelt gewinnen.

Quellen:

– Jim Bright, Karrieremanagementberatung

– Inga Simpsons Roman „Willowman“

– Aufsatz von Wissenschaftlern aus Nottingham, vorgestellt auf der Rural Entrepreneurship Conference