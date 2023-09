Ist das iPhone 15 der nächste Desktop-Ersatz?

By

Apple wird morgen auf einer besonderen Veranstaltung das iPhone 15 vorstellen. Gerüchten zufolge wird es mit einem USB-C-Anschluss ausgestattet sein und damit den Lightning-Anschluss ersetzen, der seit dem iPhone 5 Standard ist. Auch das neue iPhone soll damit ausgestattet sein ein Thunderbolt-Anschluss, der erweiterte Ein- und Ausgabeoptionen für Daten, Anzeige, Strom und mehr bietet.

Mit diesen Hardware-Updates könnte das iPhone möglicherweise zu einem transformativen Gerät in der Computerlandschaft werden. Konkurrenten wie Samsung haben bereits untersucht, wie Smartphones als Desktop-Ersatz dienen können, wobei Samsungs DeX ein kompetentes Desktop-Erlebnis bietet. Gerüchten zufolge könnte Android bald auch einen nativen Desktop-Modus einführen.

Obwohl Apple nicht vollständig bewiesen hat, dass iPadOS eine Desktop-Computerumgebung ersetzen kann, ist das Potenzial immens. Ein iPhone 15 mit USB-C-Anschluss und Thunderbolt-Funktionen könnte als Thin Client im Taschenformat fungieren und es Benutzern ermöglichen, an externe Displays und Eingabegeräte anzuschließen, wo und wann immer sie es benötigen.

Derzeit verfügen iPhones nur über begrenzte Funktionen, wenn sie an ein externes Display angeschlossen werden. Benutzer können den Bildschirm ihres Geräts nur spiegeln oder Videos mit einer für die Anzeige auf dem Fernseher oder Monitor optimierten Auflösung ausgeben, während der Rest der Benutzeroberfläche unberührt bleibt.

Allerdings könnte ein iPhone, das bei Anschluss an einen Bildschirm ein Desktop-Erlebnis projizieren kann, für viele Benutzer möglicherweise einen Laptop ersetzen. Die leistungsstarken Prozessoren des iPhones, die auch in Macs zum Einsatz kommen, verfügen über die erforderliche Leistung für Aufgaben wie E-Mails, Surfen im Internet, Videowiedergabe und sogar Fotobearbeitung. iPadOS bietet bereits ähnliche Funktionen auf derselben Hardware.

Auch wenn Apple riskiert, seinen eigenen Mac-Markt zu kannibalisieren, hat das Unternehmen in der Vergangenheit immer wieder Gelegenheiten genutzt, um einen Paradigmenwechsel bei der Gerätenutzung herbeizuführen. Die morgige iPhone-Ankündigung könnte den Beginn einer neuen Ära für Smartphones markieren, es bleibt jedoch ungewiss, ob in diesem Jahr oder in der Zukunft ein Desktop-Modus eingeführt wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der potenzielle USB-C-Anschluss und der Thunderbolt-Anschluss das iPhone 15 als echten Desktop-Ersatz positionieren könnten. Ob Apple diese Chance nutzt und das Konzept eines Smartphones neu definiert, bleibt abzuwarten.

