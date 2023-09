Apple stellt iPhone 15 vor: Funktionen, Preise und Erscheinungsdatum

By

Apple hat kürzlich seine mit Spannung erwartete iPhone 15-Reihe im Rahmen einer Sonderveranstaltung im Steve Jobs Theater in Cupertino, Kalifornien, vorgestellt. Die neuen iPhone 15-Modelle sollen am 22. September in Aotearoa (Neuseeland) auf den Markt kommen. Die Preise beginnen bei 1649 NZ$ für das Standardmodell, 2099 NZ$ für das Pro und 2499 $ für das Pro Max.

Während der Veranstaltung stellte Apple auch die neuesten Apple Watch-Modelle vor, die über eine neue Gestensteuerungsfunktion verfügen. Mit dieser Funktion können Benutzer verschiedene Funktionen ausführen, indem sie mit Daumen und Zeigefinger gleichzeitig tippen.

Interessanterweise wurde die iPhone 15-Reihe mit den gleichen Grundpreisen wie die vorherige iPhone 14-Reihe in den USA auf den Markt gebracht. In Neuseeland ist der Preis für das Basis-iPhone 15 jedoch 50 NZ$ höher als für das iPhone 14. Der Einführungspreis des iPhone 15 Pro liegt 100 NZ$ über dem des iPhone 14 Pro, und für die neuen Plus- und Pro Max-Modelle ist der Einführungspreis gestiegen von 300 NZ$ im Vergleich zu den Vorjahresmodellen.

Ein bemerkenswertes Merkmal der iPhone 15-Reihe ist die Einführung von USB-C-Anschlüssen zum Aufladen. Dieser Schritt erfolgt, nachdem die Europäische Union ein Gesetz verabschiedet hat, das vorschreibt, dass alle kleinen Geräte, einschließlich Smartphones, bis 2024 über USB-C aufgeladen werden müssen. Mit dieser Änderung können mit demselben Kabel, das iPhones auflädt, auch die meisten modernen Android-Telefone und andere Geräte aufgeladen werden. Darüber hinaus ermöglicht es das umgekehrte Laden, sodass Benutzer Zubehör wie ihre AirPods-Hülle direkt von ihrem iPhone aus aufladen können.

Farblich werden die iPhone 15 Standard- und Plus-Modelle in den Farben Pink, Gelb, Blau, Grün und Schwarz erhältlich sein. Die Modelle iPhone 15 Pro und Pro Max bieten Optionen in Schwarz, Weiß, Blau und natürlichem Titan. Allerdings verfügen die Standard-iPhone-15-Modelle im Gegensatz zu einigen vergleichbaren Android-Handys nicht über ein Always-on-Display oder ein 120-Hz-Display.

Die iPhone 15 Pro-Modelle verfügen über ein leichtes und robustes Titangehäuse, das den bei den Vorgängermodellen verwendeten Edelstahl ersetzt. Darüber hinaus wurde der Stummschalter an der Seite des Telefons durch eine programmierbare Aktionstaste ersetzt.

Insgesamt bietet die iPhone 15-Reihe neue Funktionen, höhere Preise für einige Modelle und den Komfort des USB-C-Ladens. Mit ihren beeindruckenden Spezifikationen und aktualisierten Designs werden diese neuen iPhones mit Sicherheit die Aufmerksamkeit von Apple-Enthusiasten und Technikliebhabern gleichermaßen auf sich ziehen.

