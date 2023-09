Spigen veröffentlicht neue Apple iPhone-Funktion: Die konfigurierbare Aktionstaste

By

Der Gehäusehersteller Spigen hat heute einen mutigen Schritt unternommen, indem er während der großen Enthüllungsveranstaltung des Unternehmens eine mit Spannung erwartete neue Funktion des kommenden Apple iPhone enthüllte. In einem Tweet zeigte Spigen ein Bild eines iPhones, das unter einer ihrer Hüllen versteckt ist und das Vorhandensein des konfigurierbaren Aktionsknopfs verrät.

Der konfigurierbare Action Button war in den letzten Monaten Gegenstand zahlreicher Gerüchte und Spekulationen. Im Gegensatz zum Stummschalter mit fester Funktion, der bei früheren iPhone-Modellen zu finden war, können Benutzer mit der Aktionstaste die Funktionalität an ihre Vorlieben anpassen.

Der Tweet von Spigen bestätigt nicht nur die Existenz des Action Buttons, sondern wirft auch Fragen zur Reaktion von Apple auf dieses Leck auf. Apple ist bekannt für seine strengen Sicherheitsmaßnahmen und versucht, seine kommenden Produkte geheim zu halten. Es bleibt abzuwarten, wie das Unternehmen auf Spigens Stunt reagieren wird.

Während Gerüchte darauf hindeuten, dass der Action Button nur auf den High-End-Modellen iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max verfügbar sein wird, gibt Spigens Tweet nicht an, welches iPhone-Modell auf dem Bild festgehalten wurde. Dies hat zu Spekulationen geführt, dass die Funktion auch auf andere Modelle ausgeweitet werden könnte, ähnlich wie die Integration von Dynamic Island in alle vier Modelle in diesem Jahr.

Wenn Sie sich die große Enthüllungsveranstaltung von Apple ansehen möchten, schauen Sie sich unbedingt unseren umfassenden Leitfaden an. Wir werden außerdem Live-Updates zu allen Neuigkeiten und Ankündigungen bereitstellen, sobald diese eintreffen.

Definitionen:

– Konfigurierbare Aktionstaste: Eine neue Funktion auf dem kommenden Apple iPhone, mit der Benutzer die Funktionalität anpassen können.

– Spigen: Ein beliebter Hüllenhersteller, der für die Herstellung hochwertiger Smartphone-Hüllen bekannt ist.

– Dynamic Island: Eine in früheren iPhone-Modellen eingeführte Funktion, die anpassbare Widgets und App-Symbole auf dem Startbildschirm bietet.

Quelle: Dieser Artikel ist eine Neufassung basierend auf dem Originalartikel von GSM Arena.