Neues iPhone 15 wird vorgestellt: Was Sie erwartet

Apple wird seine neuesten Flaggschiff-Smartphones bei seinem Launch-Event namens „Wanderlust“ vorstellen. Der Technologieriese wird das neue iPhone 15 und iPhone 15 Pro vorstellen und damit die iPhone 14-Modelle des letzten Jahres aktualisieren. Die Veranstaltung findet zu einem entscheidenden Zeitpunkt für Apple statt, da die weltweite Nachfrage nach neuen Smartphones auf dem niedrigsten Stand seit einem Jahrzehnt ist. Der iPhone-Hersteller wird die Veranstaltung im Steve Jobs Theater im Apple Park in Kalifornien ausrichten. Die Keynote wird per Livestream auf YouTube übertragen.

Das iPhone 15 erscheint voraussichtlich am Freitag, den 22. September, die Vorbestellungen beginnen am 15. September. Apple wird voraussichtlich zwei Modelle des iPhone 15 Pro auf den Markt bringen – ein normalgroßes Modell mit 6.1-Zoll-Display und ein größeres iPhone 15 Pro Max mit 6.7-Zoll-Bildschirm. Erwartet werden auch das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus, etwas leistungsschwächere Smartphones.

Das neue iPhone 15 wird voraussichtlich über einen verbesserten Mikrochip, den A17 Bionic, verfügen, der einen effizienteren Prozessor bietet und die Akkulaufzeit verlängert. Die Pro-Modelle werden mit einem Titanrahmen gebaut, um leichtere und langlebigere Geräte zu ermöglichen. Gerüchten zufolge verfügen alle iPhone 15-Modelle über ein adaptives Display mit einer Punch-Hole-Kamera an der Oberseite des Telefons, wodurch das „Notch“-Design entfällt.

Die Kamera-Upgrades werden voraussichtlich ein Schwerpunkt der Einführung des iPhone 15 sein. Die Einstiegsmodelle verfügen über eine leistungsstärkere Weitwinkelkamera, während die Pro-Modelle möglicherweise über ein „Periskop“-Kameraobjektiv für verbesserte Zoomfunktionen verfügen. Darüber hinaus kann die Stummschalttaste an der Seite des Telefons durch eine programmierbare „Aktions“-Taste ersetzt werden.

Das neue iPhone 15 wird auch ein USB-C-Ladekabel verwenden, wie es ein EU-Gesetz zur Standardisierung von Ladegeräten und zur Bekämpfung von Elektroschrott vorschreibt. Das neue Kabel könnte ältere Kabel zum Laden unbrauchbar machen. Die Veröffentlichung der Apple Watch Series 9 wird ebenfalls erwartet, zusammen mit möglichen Updates für die Apple Watch Ultra und die AirPod-Kopfhörer.

Es wurden noch keine Preisinformationen für das iPhone 15 veröffentlicht.

Quellen: Bloomberg, Nikkei, Apple