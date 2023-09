Apple stellt iPhone 15, Apple Watch Series 9 und AirPods Pro 2 mit USB-C-Aufladung vor

By

Apple hat gerade seine mit Spannung erwartete neue Produktlinie für 2023 angekündigt, darunter das iPhone 15, die Apple Watch Series 9 und die AirPods Pro 2 mit USB-C-Aufladung. Das iPhone 15 kommt mit einem Umstieg auf USB-C und einem erweiterten Kamerazoom für sein Pro-Modell. Das Unternehmen hofft, dass diese neuen Angebote Kunden zu einem Upgrade verleiten und den jüngsten Rückgang des Aktienkurses umkehren werden.

Die regulären und übergroßen Versionen des iPhone 15 behalten die Designelemente der Vorgängermodelle bei, darunter Aluminiumseiten sowie Glasrückseiten und -vorderseiten. Allerdings verfügen sie jetzt über neue konturierte Kanten und einen kleineren „dynamischen Insel“-Ausschnitt am oberen Bildschirmrand. Das Dual-Kamerasystem wurde mit einem 48-Megapixel-Hauptsensor und einem 2-fach optischen Zoom deutlich verbessert.

Die neuen Modelle verfügen außerdem über doppelt so helle Bildschirme, die eine bessere Lesbarkeit im Freien ermöglichen. Ein weiteres bemerkenswertes Merkmal ist die Einführung des USB-C-Anschlusses, der das Aufladen und die Kompatibilität mit einer Reihe von Geräten ermöglicht. Die Telefone sind mit dem A16-Chip ausgestattet und werden am 22. September im Handel erhältlich sein, beginnend bei 799 £ (799 $) für das iPhone 15 und 899 £ (899 $) für das iPhone 15 Plus.

Die High-End-Modelle iPhone 15 Pro und 15 Pro Max erhalten dieses Jahr die meisten Upgrades, darunter kleinere Rahmen, mattiertes Rückglas und Titanseiten für verbesserte Haltbarkeit und geringeres Gewicht. Der Stummschalter wurde durch eine Aktionstaste ersetzt, die mehrere Funktionen ausführen kann. Diese Modelle verfügen außerdem über den A17 Pro-Chip für verbesserte Leistung, schnellere USB-C-Anschlüsse und bessere Kameras. Insbesondere das iPhone 15 Pro Max verfügt über eine 12-MP-Telekamera, die einen 5-fachen optischen Zoom bietet, ähnlich wie bei Samsung- und Google-Handys.

Apple hat außerdem die Apple Watch Series 9 und die Ultra 2 vorgestellt. Die Series 9 behält das bekannte Design bei, bietet aber einen neuen S9-Chip für schnellere Verarbeitung und einen helleren Bildschirm. Das Ultra 2 hingegen verfügt über einen noch helleren 3,000-Nit-Bildschirm und ein Gehäuse aus 95 % recyceltem Titan. Beide Modelle werden ab 399 £ (399 $) für die Apple Watch Series 9 und 799 £ (799 $) für die Watch Ultra Series 2 erhältlich sein.

Insgesamt weist die neueste Produktpalette von Apple Verbesserungen in den Bereichen Leistung, Design und Nachhaltigkeit auf. Diese neuen Angebote sollen am 22. September in die Läden kommen und Apple hofft, dass sie das Kundeninteresse neu wecken und seine Marktposition stärken werden.

Quellen:

– Titel des Quellartikels: Apple kündigt iPhone 15 und iPhone 15 Pro mit USB-C und Kamera-Zoom-Boost an

– Titel des Quellartikels: Apple kündigt die Smartwatches Apple Watch Series 9 und Ultra 2 an