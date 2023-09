Durchgesickerte Details der iPhone 15-Reihe enthüllen Gewicht und Maße

By

In einem aktuellen Bericht wurden wichtige Details zur kommenden iPhone 15-Serie durchgesickert, darunter das iPhone 15, das iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max. Der Bericht enthüllt das Gewicht und die Abmessungen dieser mit Spannung erwarteten Smartphones und gibt einen Einblick in das, was wir von Apples Mobiltelefonen der nächsten Generation erwarten können.

Laut von MacRumors zitierten ungenannten Quellen wird das iPhone 15 Abmessungen von 147.6 x 71.6 x 7.8 mm haben und 171 g wiegen, fast identisch mit seinem Vorgänger, dem iPhone 14, das 146.7 x 71.5 x 7.8 mm maß und 172 g wog. Allerdings soll das kommende Modell ein Gramm leichter sein. Ebenso behält das iPhone 15 Plus das gleiche 6013 T6-Aluminiumgehäuse wie das Modell 2022.

Bei den Pro-Modellen der iPhone 15-Reihe könnte es hingegen zu größeren Änderungen kommen. Gerüchten zufolge soll das iPhone 15 Pro 146.6 x 70.6 x 8.25 mm groß sein und 188 g wiegen. Im Gegensatz dazu hatte das iPhone 14 Pro die Maße 147.5 x 71.5 x 7.85 mm und wog 206 g. Obwohl es etwas dicker ist, soll das Gewicht des iPhone 15 Pro um 8.73 Prozent reduziert worden sein.

Darüber hinaus hatte das letztes Jahr auf den Markt gebrachte iPhone 14 Pro Max Abmessungen von 160.7 x 77.6 x 7.85 mm und wog 240 g. Der Nachfolger, das iPhone 15 Pro Max, soll 221 g wiegen und 159.9 x 76.7 x 8.25 mm messen und damit 7.91 Prozent leichter sein als sein Vorgänger.

Gerüchten zufolge sollen das iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max über ein Titan-Chassis anstelle von Edelstahl verfügen. Diese Änderung soll die Smartphones leichter und langlebiger machen. Es wird jedoch erwartet, dass das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus das Aluminiumgehäuse beibehalten, was darauf hindeutet, dass ihr Gewicht relativ unverändert bleibt.

Während die Gewichtsreduzierung bei den Pro-Modellen möglicherweise minimal ist, könnte das leichtere Gehäuse dazu beitragen, das zusätzliche Gewicht einer Schutzhülle auszugleichen. Frühere Prognosen schätzten, dass das iPhone 15 Pro aufgrund der Umstellung auf ein Titangehäuse 191 g und das iPhone 15 Pro Max 221 g wiegen würde.

Da Apples offizielle Einführungsveranstaltung mit dem Titel „Wonderlust“ im September näher rückt, haben uns diese durchgesickerten Details einen Einblick in die kommende iPhone 15-Reihe gegeben. Mit gleichbleibenden Abmessungen bei den regulären Modellen und spürbaren Gewichtsreduzierungen bei den Pro-Modellen können sich Apple-Fans auf eine neue Generation schlanker und leichter Smartphones freuen.

