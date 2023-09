Neue iPhone 15-Serie: Spezifikationen, Design und Preis enthüllt

By

Nach Monaten der Vorfreude hat Apple endlich seine neue iPhone 15-Serie vorgestellt. In diesem Jahr hat das Unternehmen vier Modelle vorgestellt – iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max. Die Leaks, die auf eine Ultra-Variante hinweisen, haben sich als falsch erwiesen.

Apple hat an den neuen iPhones erhebliche Designänderungen vorgenommen, darunter die Hinzufügung eines USB-Typ-C-Anschlusses an der Unterseite, der den Lightning-Anschluss ersetzt. Eine weitere bemerkenswerte Änderung ist die Einführung eines Punch-Hole-Display-Designs auf der Vorderseite, das das Display noch intensiver macht. Darüber hinaus hat Apple die Stummschalttaste durch eine neue Aktionstaste ersetzt, die schnellen Zugriff auf verschiedene Verknüpfungen und Funktionen bietet.

Die iPhone 15-Serie wird in neuen Farben wie Pink, Gelb, Grün, Blau und Schwarz erhältlich sein. Preislich beginnt das iPhone 15 in den USA bei 799 US-Dollar, während die Modelle iPhone 15 Pro und Pro Max bei 999 US-Dollar bzw. 1,199 US-Dollar beginnen. In Indien beginnen die Preise für das iPhone 15 Pro und Pro Max bei 1,39,900 Rs bzw. 1,59,900 Rs.

Das iPhone 15 verfügt über ein 6.1-Zoll-Liquid-Retina-Display, während das Plus-Modell den 6.7-Zoll-Bildschirm behält. Beide Modelle haben umfangreiche Kamera-Upgrades erhalten, darunter einen 48-Megapixel-Primärsensor und neue Kameramodi für verbesserte Fotografie. Die Geräte werden vom A16 Bionic-Chipsatz angetrieben und bieten eine verbesserte Leistung und eine Akkulaufzeit von einem ganzen Tag.

Die Modelle iPhone 15 Pro und Pro Max verfügen über ein robusteres Titangehäuse mit gebürstetem Effekt. Sie verfügen über einen 6.1-Zoll- bzw. 6.7-Zoll-OLED-Bildschirm, sind mit ProMotion-Technologie ausgestattet und unterstützen Always-On-Display und StandBy-Modus. Diese Modelle werden vom A17 Pro-Chip angetrieben und bieten unübertroffene Leistung und ein verbessertes Spielerlebnis. Das Kamerasystem der Pro-Modelle umfasst eine 48-Megapixel-Kamera mit 5-fach optischem Zoom und Unterstützung für 4K60 ProRes-Videoaufzeichnung.

Insgesamt bietet die neue iPhone 15-Serie deutliche Verbesserungen in Design, Leistung und Kamerafunktionen, was sie zu einer attraktiven Option für Apple-Fans macht.

Quellen:

– Artikel veröffentlicht am: 12. September 2023 auf der TechNews-Website.