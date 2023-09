Apple bringt die iPhone 14-Serie auf den Markt: Funktionen und Preise

By

Apple hat kürzlich seine mit Spannung erwartete iPhone 14-Serie vorgestellt, die vier Modelle umfasst: das iPhone 14, das iPhone 14 Plus, das iPhone 14 Pro und das iPhone 14 Pro Max. Diese neuen Mobiltelefone gelten als einige der bisher erfolgreichsten iPhones. In Indien liegen die Preise für die iPhone 14-Reihe zwischen 66,499 und 1,45,000 Rupien.

Ein wesentliches Upgrade der iPhone 14-Serie ist das Fehlen eines physischen SIM-Kartensteckplatzes bei den US-Modellen. Stattdessen hat sich Apple für eine eSIM zur Aktivierung des Dienstes bei Mobilfunkanbietern entschieden. Darüber hinaus sind diese iPhones die ersten, die über Satellitenkommunikation für Notrufe verfügen, wenn kein Mobilfunkdienst verfügbar ist.

Obwohl sich die vier Modelle im Aussehen unterscheiden, haben sie alle gemeinsame Merkmale wie das Super Retina XDR-Display von Apple, eine 12-MP-Autofokus-Selfie-Kamera und eine IP68-Konstruktion. Als Upgrade für ältere Modelle sind diese trendigen iPhones durchaus eine Überlegung wert.

Hier ist eine Aufschlüsselung einiger wichtiger Funktionen für jedes iPhone 14-Modell:

– iPhone 14:

– 6.1-Zoll-OLED-Display mit einer Auflösung von 2,532×1,170 Pixeln

– 12MP + 12MP Rückfahrkameras

– 12MP Frontkamera

– Apple A15 Bionic-Prozessor

– Speicheroptionen: 128 GB, 256 GB, 512 GB

– Gesichts-ID

– Akkulaufzeit: Apple gibt eine Videowiedergabe von 20 Stunden an

– iPhone 14 Plus:

– 6.7-Zoll-OLED-Display mit einer Auflösung von 2,778×1,284 Pixeln

– 12MP + 12MP Rückfahrkameras

– 12MP Frontkamera

– Apple A15 Bionic-Prozessor

– Speicheroptionen: 128 GB, 256 GB, 512 GB

– Gesichts-ID

– Akkulaufzeit: Apple gibt eine Videowiedergabe von 26 Stunden an

– iPhone 14Pro:

– 6.1-Zoll-Super-Retina-XDR-OLED-Display mit einer Auflösung von 2,556 x 1,179 Pixel

– 48MP + 12MP + 12MP Rückfahrkameras

– 12MP Frontkamera

– Apple A16 Bionic-Prozessor

– Speicheroptionen: 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB

– Gesichts-ID

– Akkulaufzeit: Apple gibt eine Videowiedergabe von 29 Stunden an

– iPhone 14 Pro Max:

– 6.7-Zoll-Super-Retina-XDR-OLED-Display mit einer Auflösung von 2,796 x 1,290 Pixel

– 48MP + 12MP + 12MP Rückfahrkameras

– 12MP Frontkamera

– Apple A16 Bionic-Prozessor

– Speicheroptionen: 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB

– Gesichts-ID

– Akkulaufzeit: Apple gibt eine Videowiedergabe von 29 Stunden an

Laut einem offiziellen Poster soll die iPhone 15-Serie am 12. September auf den Markt kommen. Spekulationen deuten darauf hin, dass es auch in dieser Reihe vier Modelle geben wird, zusätzlich zur Pro Max-Variante. Das iPhone 15 wird voraussichtlich in Pastellfarben erhältlich sein und möglicherweise einen ähnlichen Preis wie die iPhone 14-Serie haben.

