Was ist neu bei iOS 17?

Apple hat angekündigt, dass die mit Spannung erwarteten Updates für iOS 17 und iPadOS 17 ab dem 18. September für iPhone- und iPad-Benutzer verfügbar sein werden. Die neue Version von iOS bietet eine Vielzahl spannender Funktionen, auf die Benutzer sehnsüchtig gewartet haben.

Eine der herausragenden Funktionen, die in iOS 17 eingeführt wurden, ist „Kontaktposter“. Mit dieser Funktion können Benutzer personalisieren, wie ihr Profil bei Interaktionen mit anderen iPhone-Benutzern angezeigt wird. Benutzer können ein Bild hinzufügen und Typografie, Schriftfarben und andere Elemente anpassen, um ein einzigartiges Kontaktplakat zu erstellen.

Für FaceTime-Audio- und Videoanrufe führt iOS 17 Voicemail-Unterstützung ein. Dies bedeutet, dass Benutzer Nachrichten hinterlassen können, wenn sie jemanden anrufen, und Empfänger auch ihre eigenen Sprachnachrichten hinterlassen können. Darüber hinaus bietet FaceTime jetzt 3D-Reaktionen, darunter Herzen, Luftballons, Feuerwerk, Laserstrahlen und Regen, und fügt Videoanrufen ein unterhaltsames und interaktives Element hinzu.

Auch AirDrop hat in iOS 17 Verbesserungen erhalten. Die neue Funktion „NameDrop“ vereinfacht das Teilen von Kontaktdaten mit anderen iPhone- oder Apple Watch-Nutzern, indem die Geräte näher zueinander gebracht werden. SharePlay ist eine weitere spannende Ergänzung, die es Benutzern ermöglicht, an gemeinsamen Aktivitäten wie Videos, Musik und Spielen teilzunehmen, indem sie einfach zwei iPhones in die Nähe halten.

Eine weitere wichtige Funktion in iOS 17 ist „StandBy“. Wenn Benutzer ihre iPhones horizontal auf ein Ladegerät legen, wird eine benutzerdefinierte Benutzeroberfläche mit leicht zugänglichen Widgets für Uhrzeit, Kalender, Alarme und mehr angezeigt. Darüber hinaus sind die Widgets auf dem Startbildschirm jetzt vollständig interaktiv.

Auf dem iPad bietet iPadOS 17 ein neues Sperrbildschirm-Erlebnis, verbesserte Zeichenwerkzeuge bei Verwendung des Apple Pencil, Unterstützung für externe Webcams und verschiedene andere Verbesserungen.

Sowohl iOS 17 als auch iPadOS 17 werden am 18. September zum Download verfügbar sein. iOS 17 ist mit dem iPhone XR und neueren Modellen kompatibel, während iPadOS 17 ein iPad mit einem A10 Bionic-Chip oder neuer erfordert.

Insgesamt bringt das iOS 17-Update eine Reihe spannender und benutzerfreundlicher Funktionen auf Apple-Geräte, verbessert das Benutzererlebnis und bietet neue Möglichkeiten zur Personalisierung von Interaktionen.

