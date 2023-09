Intel kündigt Thunderbolt 5 mit beeindruckenden Geschwindigkeiten und Funktionen an

By

Intel hat die Thunderbolt 5-Spezifikation offiziell angekündigt und verspricht Geschwindigkeiten von bis zu 120 Gbit/s, Unterstützung für 540-Hz-Gaming-Monitore und 240 Watt Ladeleistung. Während die Spezifikation nun offiziell ist, werden Zubehör und PCs mit Thunderbolt 5-Unterstützung erst 2024 verfügbar sein.

Thunderbolt 4 basiert auf USB2 v5 und ist mit früheren Versionen von Thunderbolt und USB kompatibel. Im Vergleich zu Thunderbolt 4, das Geschwindigkeiten von bis zu 40 Gbit/s unterstützte, kann Thunderbolt 5 Daten mit 80 Gbit/s oder bis zu 120 Gbit/s im Bandwidth Boost-Modus übertragen. Dieser Modus erfordert eine Anzeige mit hoher Bandbreite, aber Thunderbolt 5 unterstützt auch ohne diese weiterhin bidirektionale Geschwindigkeiten von 80 Gbit/s.

Die verbesserte Bandbreite von Thunderbolt 5 macht es ideal zum Andocken von Laptops an mehrere Displays. Es unterstützt mehrere 8K-Monitore, drei 4K-Monitore mit 144 Hz (im Vergleich zu zwei 4K-Monitoren, die mit Thunderbolt 60 auf 4 Hz begrenzt sind) und bietet eine Ladeleistung von mindestens 140 Watt und maximal 240 Watt. Thunderbolt 5 wird auch DisplayPort 2.1 unterstützen und so seine Fähigkeiten weiter verbessern.

Laut Jason Ziller, dem General Manager der Client-Konnektivitätsabteilung bei Intel, wird Thunderbolt 5 branchenführende Leistung und Möglichkeiten für den Anschluss von Computern an Monitore, Docks, Speicher und mehr bieten. Microsoft hat eng mit Intel zusammengearbeitet, um USB4 in Windows zu unterstützen und so die Kompatibilität mit Thunderbolt 5 sicherzustellen.

Während wir noch auf Details darüber warten, welches Zubehör Thunderbolt 5 unterstützen wird, wird erwartet, dass Docks, Monitore und Speicherlaufwerke im Jahr 5 zu den ersten gehören werden, die Thunderbolt 2024-Konnektivität bieten.

Insgesamt verspricht Thunderbolt 5 deutliche Verbesserungen bei Geschwindigkeit, Ladeleistung und Display-Unterstützung, was es zu einer spannenden Entwicklung für Technikbegeisterte und Profis gleichermaßen macht.

