Die Aktie der Intel Corp. steigt und ist auf dem Weg zur längsten täglichen Gewinnserie seit über 18 Jahren

By

Der Chiphersteller Intel Corp. erlebt die längste tägliche Gewinnserie seit über 18 Jahren und seine Aktie steigt zum zehnten Mal in Folge. Sollten die Aktien die Sitzung im positiven Bereich beenden, wäre dies die längste Rallye von Intel seit Mai 2005. In diesem Zeitraum ist die Aktie des Unternehmens um fast 19 % gestiegen, sodass ihr Anstieg seit Jahresbeginn 47 % beträgt und damit den Anstieg der Aktie übertrifft Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index, der bei 42 % liegt.

Einer der Faktoren, die zur Erholung von Intel beigetragen haben, sind die jüngsten Äußerungen des Vorstandsvorsitzenden Pat Gelsinger, der erklärte, dass das Unternehmen auf dem richtigen Weg sei, seine Prognosen für das dritte Quartal zu erfüllen. Darüber hinaus spielten auch die Spannungen zwischen den USA und China eine Rolle. Da China plant, sein Verbot der Nutzung von iPhones in einigen Regierungsbehörden auszuweiten, geraten US-Unternehmen zunehmend unter Druck, was Intel zugutekommt. Analysten gehen davon aus, dass der Besitz des größten US-Halbfabrikats immer wertvoller werden könnte, was Intel zum „wahrgenommenen ‚inländischen Halbfabrikanten‘ machen könnte, wenn sich der Handelskrieg zwischen den USA und China verschärft“.

Trotz der positiven Entwicklung bleibt die Intel-Aktie an der Wall Street in Ungnade. Nur etwas mehr als 20 % der Analysten bewerten die Aktie optimistisch, und ihre Konsensbewertung ist die niedrigste aller Komponenten des Halbleiterindex.

Insgesamt besteht Optimismus hinsichtlich des Durchbruchs von Intel, und Analysten fragen sich, wie lange Long-Only-Manager INTC weiterhin untergewichten oder meiden können. Während das Unternehmen seine positive Entwicklung fortsetzt, werden die Anleger die weiteren Entwicklungen genau beobachten.

Quellen:

– Bloomberg Businessweek